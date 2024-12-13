Yasa dışı tütün ticaretine karşı esnaf dayanışması

Milyarlarca lira vergi kaybına neden olan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yıllık raporlarında suç örgütlerinin gelir kaynağı olarak nitelendirilen yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretine karşı mücadele eden Tütün Sanayicileri Derneği yazılı bir açıklama yayımladı.

Orta Vadeli Plandaki öncelikler arasında da yer alan kayıt dışı ekonomi ile mücadele hız kazanırken, Tütün Sanayicileri Derneği de yasa dışı ticaret ile mücadele konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Derneğe bağlı üyeler olan BAT Türkiye, Imperial Tobacco Türkiye, JTI Türkiye ve Philip Morris Türkiye 2023 yılında 150 bin esnafla birlikte ‘Yasa Dışı Kapı Dışı’ kampanyasını başlatmıştı. REKLAM Geçen bir yılda, basılı medyada 4 milyon okuyucuya, dijital mecralarda 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaştırılan mesajlar yasa dışı ticaretin boyutunun ve etkilerinin anlaşılması bakımından önemli rol oynadı.

Dernek üyeleri ayrıca, saha ekipleri vasıtasıyla tüm satış kanallarına dağıttıkları on binlerce bilgilendirici broşür ve poster ile konunun tüketiciler nezdinde de gündemde kalmasını sağladı. 2024 yıl sonuna yaklaşırken, dernek aynı kampanya kapsamında yasa dışı tütün ve tütün mamulleri ticaretinin sebep olduğu olumsuzluklara dikkat çekerek, kaçak ile mücadelede toplumsal farkındalığı artırmaya devam ediyor.

100 MİLYAR TL VERGİ KAYBI Tütün mamulleri sektörü, vergi geliri, ihracat ve istihdam açısından ülke ekonomisi için kritik sektörler arasında yer alıyor. 2023 yılında tütün mamullerinden sağlanan 176,6 milyar liralık ÖTV geliri, aynı yıl toplanan toplam ÖTV'nin beşte birini oluştururken, toplam vergi gelirlerinin ise yüzde 4'ünden fazlasına karşılık geldi. Son yıllarda yüzde 20 seviyelerinde olan yasa dışı tütün ve mamulü ticareti nedeni ile devletin yıllık vergi geliri kaybının 100 milyar lira seviyesine yaklaştığı hesaplanıyor.

Dernekten yapılan açıklamada, "Ülkemizde, tüm alınan önlemlere rağmen halen açık halde ticareti yapılan yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün, doldurulmuş makaron (sigara haline getirilmiş sarmalık kıyılmış tütün), sahte ve kaçak sigaralar sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle, sarmalık kıyılmış tütünün makaron adı verilen, içi boş, filtreli sigara tüplerine doldurulması ile üretilen ve piyasaya arz edilen sigaralar yasa dışı ticarette yaygın görülmektedir. Büyük çoğunluğu ekicilerden yasa dışı bir şekilde alınan tütünler, vergisi ödenmeden, yine yasa dışı organize bir tedarik zinciri ile piyasaya arz edilmektedir. Üretim elle, bazen de endüstriyel makineler yoluyla gerçekleştirilmektedir. Doldurulan makaronların, şeffaf poşetlerde, bazen de sigara paketi görünümünde paketler içerisinde veya büyük tepsilerde satıldığı gözlemlenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca yasa dışı tütün ticaretinin giderek artmasıyla, çoğunluğu bakkal, market ve büfelerden oluşan 150 bin esnafın gelirlerinin olumsuz yönde etkilendiği de belirtildi.