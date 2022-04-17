YARGI 29. BÖLÜM ÖZETİ

Ceylin, Ilgaz’ı hiç tahmin edemeyeceği bir halde yakalamıştır. Çınar ve Metin’e ait bu büyük sırrın kendisiyle hiçbir ilgisi olmadığını Ceylin’e anlatmak, Ilgaz için şimdiye kadar baktığı tüm davalardan daha zorlayıcı olacaktır..

Zafer’in ölümüne giden yolda şüphe perdeleri aralanmaya başlamıştır. Bir yandan Ceylin’in yanlış anlamaması için süreci şeffaflıkla yönetmeye çalışan Pars ve Eren cephesi, diğer yandan ise olayı manipüle eden Yekta cephesi için beklenmedik sürprizler ortaya çıkacaktır.

Bugüne dek birbirlerinden aldıkları destek ve güven sayesinde ortak bir geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan Ilgaz ve Ceylin, ilişkilerinde şimdiye kadarki en büyük kırılmanın eşiğindedir. Onları bekleyen belirsizlik tünelinin sonunda bir umut ışığı olabilecek midir?