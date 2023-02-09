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Yapı ve Yapı'dan deprem bölgesine seferberlik

Yapı ve Yapı firması Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depreminin ardından 300 aşkın araç ve 350'yi aşkın personel ile bölgedeki çalışmalara kesintisiz katkı sunuyor

Giriş: 09.02.2023 - 22:34 | Güncelleme: ABONE OL
Yapı ve Yapı'dan deprem bölgesine seferberlik
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Kahramanmaraş'ı üst üste vuran iki depremin ardından iş dünyasına yapılan çağrılar karşılık buldu. Bu çerçevede Yapı Yapı firması depremden etkilenen illerimizdeki afet bölgelerine yardım için 6 Şubat 2023 günü öğlene kadar tüm imkanlarını kullanarak hazırlıklarını tamamladı. Gece saatlerinde yaklaşık toplam 300 araç deprem bölgelerine ulaşmaya başladı. Halihazırda 350 kişiyi aşkın personel sahada arama kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmaya devam ediyor.

"BİRLİK VE DAYANIŞMA İÇİNDE ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Yapı Yapı tarafından şu ana kadar deprem bölgesine arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında kullanılmak üzere; 21 adet 4x4 çift kabinli araç, 150 kamyon, 5 adet lowbed, 5 adet hiyap vinç, 45 adet ekskavatör, 2 adet dolu yakıt tankeri, 17 aydınlatma ünitesi, 5 adet su tankeri, 23 adet loder, 21 adet beko loder ve 8 mini yükleyici gönderildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Sürecin takibini yapıp elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Bölge ihtiyaçlarının temini için vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her zaman birlik ve dayanışma içinde bu felaketin üstesinden geleceğiz" denildi.

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