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Buna göre, belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,5, yüz ölçümü yüzde 40,8, değeri yüzde 54,8 ve daire sayısı yüzde 72,9 arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 43,9 milyon metrekare olurken, bunun 23,8 milyon metrekaresinin konut, 11,4 milyon metrekaresinin konut dışı ve 8,7 milyon metrekaresinin ortak kullanım alanı olduğu görüldü.

Kullanma amacına göre 31,6 milyon metrekare ile en yüksek paya, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi.

İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,6, yüz ölçümü yüzde 32,5, değeri yüzde 27,2, daire sayısı da yüzde 32,1 azaldı.

Bu yapıların toplam yüz ölçümü 55,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken, bunun 31,1 milyon metrekaresini konut, 11,9 milyon metrekaresini konut dışı ve 12 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 42,5 milyon metrekareyle en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3 milyon metrekareyle ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluş binaları izledi.