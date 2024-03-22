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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay zekadan koruyan yasa - Teknoloji Haberleri

        Sanatçıların eserlerini AI'den korumaya yönelik yasa çıktı

        Tennessee, müzisyenleri yapay zekadan koruyan yasaya sahip ilk ABD eyaleti oldu

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 22.03.2024 - 10:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 10:02
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        Yapay zekadan koruyan yasa
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        Dünya genelinde yapay zeka tartışmaları giderek büyüyor. AI uygulamaları ile resim oluşturma, ses taklit etme ve hatta özgün müzikler dahi oluşturmak mümkün. ABD'nin Tennessee eyaletinde ise sanatçıları korumaya yönelik bir yasaya imza atılarak bu tartışmaların önüne geçmek isteniyor.

        Tennessee Valisi Bill Lee, müzisyenler de dahil olmak üzere sanatçıları yapay zeka tarafından yetkisiz kullanımdan korumayı amaçlayan bir yasa tasarısını imzaladı.

        Mevzuata Benzerlik Ses ve Görüntü Güvenliğinin Sağlanması (ELVIS) Yasası deniyor.

        NEDEN ÖNEMLİ?

        Yapay zekanın müzik yapımındaki varlığı 1950'lere kadar uzanabilirken, son zamanlarda çığır açan, üretken yapay zekadaki ilerlemeler, robotların artık dijital pop yıldızları olarak müzik yapması, sektördeki görüşleri böldü. Birçok uzman, yapay zekanın yasal ve etik kaygıları artırdığını söylüyor.

        Geçen yıl ChatGPT dil sistemi tarafından popüler hale getirilen üretken yapay zeka, kendi başına orijinal sesler, şarkı sözleri veya tüm şarkılar dahil olmak üzere içerik oluşturabiliyor, ancak sanatçılar seslerini geliştirmek için genellikle daha basit yapay zeka kullanıyorlar.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tennessee mevzuatının Tennessee'nin kişisel hakları koruma yasasını "söz yazarları, sanatçılar ve müzik endüstrisi profesyonellerinin sesini yapay zekanın kötüye kullanımına karşı korumaları" içerecek şekilde güncellediği belirtildi.

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