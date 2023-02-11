DEPREMİN OLACAĞINI 20 SANİYE VEYA 1 DAKİKA ÖNCE TAHMİN EDİYOR
USGS'nin geliştirdi ShakeAlert (Sarsıntı Uyarısı) adlı sistem, depremden yaklaşık 20 saniye ila 1 dakika önce insanları telefonuna bildirim gönderebileceğini kanıtladı.
Uygulama yer sarsıntısının yoğunluğunu ölçen USGS saha istasyonu sensörlerinden gelen verileri topluyor. Bir istasyon bir deprem algıladığında, bilgisayarlar istasyon verilerini hesaplıyor ve sarsıntının nereye gideceğini 5 saniye içinde öngörebiliyor.
İnternet ve hücresel sinyaller, ışık hızında hareket ettiği için bu mümkün hale gelebiliyor. Işık hızı, deprem dalgalarının kayaların içinden geçme hızından çok daha hızlı ve yüksek.