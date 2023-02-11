ABD'NİN ERKEN UYARI SİSTEMİ: SHAKEALERT

Teknoloji ilerlemeye devam ederken deprem erken uyarı sistemleri de gelişme gösteriyor. Öte yandan, jeologlar şimdiye dek uyarı sistemlerinin ancak depremden saniyeler öncesine kadar geliştirebildi.

Bu tür sistemler, sismograflar aracılığı ile sarsıntıları tespit ve analiz ediyor. Bu sayede bir deprem meydana gelmeden birkaç saniye önce insanlara bildirim gönderen bir uygulama ortaya çıkarıldı.