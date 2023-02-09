AHŞAPTAN EVLER YAPILMAYA BAŞLADI
Bu depremden sonra İstanbul'da evler depreme daha dayanıklı olduğu için ahşaptan yapılmaya başladı. Ancak 1782 yılında başka bir hasara neden olan bir afet yüzünden ahşap evlerde yangın uzun süre söndürülemedi ve İstanbul Büyük Yangını yaşandı.
Kaynak:
'Osmanlıda Afet Yönetimi' - Murat ve Serhat Koyuncu,
Osmanlı Döneminde İstanbul'da Meydana Gelen Afetlere İlişkin Literatür - Fatma Ürekli,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü - Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme Değerlendirme Merkezi - Türkiye'deki Önemli Tsunamiler