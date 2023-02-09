4 BİN İLE 13 BİN ARASINDA İNSAN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİR

Kaynaklar ölü sayısının beş bin olarak belirtirken bazı kaynaklara göre bu sayı on üç veya on beş bin olarak söylenir. 109 cami ve 1047 yapının yıkıldığı kayıtlarda geçer.

İkinci Beyazid depremden sonra saray bahçesinde kurulan çadırda on beş gün kaldı. Ardından II. Bayezid ülkeyi Edirne'den yönetmiştir.