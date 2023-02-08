FREKANSLAR BİNALARI NASIL ETKİLER?
Peki bu bilgiler ile binaların zeminin ne alakası var? Deprem anında fay hattı kırılır ve yer değiştirirken tektonik plakalar belli bir frekansta deprem dalgası yaratır.
Eğer oluşan deprem dalgalarının frekansı ile binayı oluşturan demir, beton gibi maddeler aynı frekansa denk gelirse rezonans olayı gerçekleşir ve bina adeta parçalanır.
Fakat bir bina ile tektonik plakanın aynı frekansta olması çok düşüktür bu yüzden devreye en önemli etken olan zemin girer. Kayalık zeminde daha az frekans oluşurken, gevşek zeminde daha çok frekans oluştuğu için binanın yıkılma olasılığı artar.