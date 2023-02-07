İLK YARDIM İYİ BİLİNMELİ

Doğal afetler veya ani olaylar sonucunda çok sayıda insanın yaralanmasına ya da ölmesi ilk yardım ve kurtarma kaynaklarını yetersiz kalması ile oluşur.

Deprem çoğu zaman en çok zarar veren doğal afetlerden birisidir. Deprem gibi afetlerde yaralıya müdahalede ilk yardımı iyi bilmek enkazdan hayat kurtarabilmek açısından son derece önemlidir.