DONMA İLK YARDIM
Deri soğuk soluk ve duyusuzdur,
Vücud ısısı çok düşerse ; kan damarları çok gevşer ve cilt kızarır ; “yalancı kanlanma”
Soğuk kan kalbe gider ve kalbin durmasına yol açar,
Özellikle baş, yüz, el ve ayaklar iyi korunmalıdır,
Hastayı kapalı ve ılık yere taşıyınız,
Islak ve donmuş elbiseyi çıkarınız, baş dahil battaniyeye kundak gibi sarınız,
Masaj kesinlikle yapmayınız,
Bilinçsiz ise; Solunum ve kalp kontrol edilir, eğer alınamıyorsa kalp-akciğer canlandırma yapılmalıdır,
Bilinçsiz, fakat kalp ve solunum varsa ; kesinlikle ağızdan birşey verilmemelidir,
Bilinci yerinde ise; moral verilmelidir, kol ve bacaklarını hareket ettirmesi söylenilmelidir,
Alkollü içecek vermeyiniz, sıcak alkolsuz içecek veriniz, uyutmayın, konuşturunuz, 20 derecelik ortama alınız ve kademeli olarak ortamı ısıtınız,
HAFİF DONUK İLK YARDIM
Hafif donuklarda ilk yardım; hasta ılık yere götürülür, ayakkabı, çorap çıkartılır, el ve ayak kurutulur, hohlayarak nefesle veya koltuk altına sokularak ısıtılır.
AĞIR DONUK İLK YARDIM
Donuk kısım sarımtırak veya mavimtrak renkte olur,
Bekleme sürecinde donan el veya ayak 40 derece suda bekletilir,
Kuru hava tatbiki uygulanmamalıdır.
Kaynak: MEDAK