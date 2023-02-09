BİR DEPREMİN KAÇ BÜYÜKLÜĞÜ OLUR? 7.4'MÜ, 7.7'Mİ
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü 7.4, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS ise 7.8 olarak açıkladı ve kafa karışıklığı yarattı.
Bir depremin, sismograf ölçümleriyle belirlenen tek bir büyüklüğü vardır. Ancak bu ölçütler farklı cinslerde ifade edilebilir.
Kandalli Rasathanesi başta depremin büyüklüğünü Richter Ölçeği'ne göre açıkladı. ABD ise Moment Magnitüd (Mw) ölçeğini kullandı.
1979'da Thomas C. Hanks ve Hiroo Kanamiro tarafından keşfedilen Mw (Moment Magnitüd) ölçeği'nin daha kesin olduğu düşünülüyor. Bu yüzden Mw, ölçeği zamanla Richter Ölçeği'nin yerini aldı.
Ortaya çıkan karışıklıktan dolayı depremin cinsini Mw olarak değiştirme kararı alan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.7 Mw olarak güncelledi.