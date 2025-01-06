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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na 356 başvuru kabul edildi - Teknoloji Haberleri

        Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na 356 başvuru kabul edildi

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na (ATP) 119 üniversiteden 421 başvuru yapıldığını, bunlardan 258'i lisans, 98'i yüksek lisans olmak üzere 356'sının kabul edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 06.01.2025 - 13:18
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        Yapay Zeka Akademik Tez Programı'na 356 başvuru kabul edildi
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        YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Kurul ve Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) işbirliğiyle hayata geçirilen ATP'ye öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

        Türkiye'deki 119 üniversiteden, 58 farklı bölümden 421 başvuru yapıldı. En çok başvuru yapan üniversiteler sırasıyla Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi oldu.

        ATP için SSB tarafından belirlenen 71 konu başlığından 62'si, en az 1 kez tercih edildi. Yapılan 421 başvurudan 288'i bireysel, 68'i takım olmak üzere 356'sı kabul edildi. Kabul edilen başvurulardan 258'ini lisans, 98'sini yüksek lisans seviyeleri oluşturdu.

        Kabul alan öğrenciler, Türkiye'nin savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla geleceğin teknolojilerini şekillendirmek ve ülkenin savunma kabiliyetlerine katkıda bulunma fırsatını yakaladı.

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        ATP ile savunma sanayi alanında yapay zeka, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projeleri ve lisansüstü seviyede tez çalışmaları olarak ele alınacak. Programla savunma sanayisinde yapay zeka alanındaki yetkinliklerin artırılması, sektördeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlanması ve akademi ile sanayi arasında yapay zeka alanında güçlü işbirliği oluşturulması amaçlanıyor.

        20 FİRMADAN 90 MENTÖR GÖREV YAPACAK

        Öğrenciler, bitirme veya yüksek lisans tezi çalışmalarını üniversitelerdeki akademik danışmanlarıyla devam ettirecek ancak sektör uzmanlarından atanan mentörlerden de süreç boyunca ek teknik destek ve rehberlik alacak.

        20 firmadan 90 mentörün görev yapacağı ATP'de, öğrenciler ocak, mart ve haziran aylarında olmak üzere mentörlerine 3 ara değerlendirme raporlarını iletecek ve mentörler bu raporları da dikkate alarak çalışmaları puanlayacak.

        Haziranda nihai tez çalışmasının teslim edilmesinin ardından başarılı olan öğrencilerin tez çalışmalarını anlatacağı ve sunumlarını gerçekleştireceği etkinlik düzenlenecek.

        Sektör uzmanlarıyla öğrenciler ve akademisyenler arasındaki etkileşimi artıracak etkinlikte yapılacak sunumlarda en başarılı öğrencilere, aday mühendislik, staj programı, yurt dışı konferans katılım desteği, proje desteği gibi ödüller verilecek.

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