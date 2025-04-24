Yandex Türkiye’den yeni özellikler: Arama ve harita deneyimi geliştirildi

Yandex Türkiye, yapay zeka destekli bulma motoru Yazeka’ya eklenen yeni özelliklerle kullanıcı deneyimini iyileştirdi. Görsel ve video içeriklerle desteklenen arama sonuçları, daha anlaşılır ve faydalı hale geldi. Ayrıca, Yandex Maps ile yapılan entegrasyon sayesinde 250 binden fazla konuma yapay zeka tarafından oluşturulan özet bilgiler eklendi.

YAZEKA İLE GÖRSEL VE VİDEOLU ARAMA DENEYİMİ

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Yandex Arama Ürün Yöneticisi Rufat Mirza, Yazeka’nın artık sadece metinsel yanıtlar sunmakla yetinmediğini, görsel ve video içeriklerle desteklenen yanıtlar sunduğunu belirtti. Ders anlatımları ve yemek tarifleri gibi içeriklerde videolar, talimatları daha anlaşılır hale getiriyor. Video özetleme özelliğiyle de kullanıcılar daha hızlı bilgiye ulaşabiliyor. Mirza, bu geliştirmelerin Yazeka’yı daha işlevsel ve kullanıcı dostu yaptığını ifade etti.

MAPS İLE YEREL KEŞİF KOLAYLIĞI

Yandex Maps ve Yazeka entegrasyonu, kullanıcılara Türkiye’deki 250 binden fazla konum hakkında yapay zeka destekli özet bilgiler sunuyor. Galata Kulesi’nden Sardes Antik Kenti’ne kadar birçok noktaya ait görseller ve bilgiler, kullanıcıları yerel keşiflere teşvik ediyor. Yandex Arama Lider Ürün Yöneticisi Fidan Derafshi, bu entegrasyonun bağlantılı bir dijital ekosistem oluşturduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’YE ÖZEL YAKLAŞIM Rufat Mirza, Yandex Türkiye’nin küresel rakiplerden farklı olarak Türkçe’ye, kültürel öğelere ve yerel ihtiyaçlara odaklandığını belirtti. Şirket, kullanıcı odaklı bir stratejiyle Türkiye’deki dijital ekosistemi geliştirmeye devam ediyor.