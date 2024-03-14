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        Haberler Gündem Güncel Yamaç paraşütüyle atladı, havada cura çalıp türkü söyledi

        Yamaç paraşütüyle atladı, havada cura çalıp türkü söyledi

        Burdur'da bir müzisyen, yamaç paraşütüyle yaptığı ikili atlayışta cura çalıp, türkü söyledi. İlk defa havada cura çaldığını söyleyen müzisyen, "Gökyüzünde çalmak güzel bir duygu" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:18
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        Havada cura çalıp türkü söyledi
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        Burdur'da yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı iki telli cura ve ses sanatçısı Sabri Özdemir, Hava Sporları Federasyonu Burdur İl Temsilcisi Fatih Kılıçaslan'la Avşar Tepe'den yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

        Sabri Özdemir, 380 rakımlı tepeden yapılan ve Burdur Gölü Halk Plajı sahiline inene kadar süren atlayış boyunca, cura çalarak Burdur türkülerini seslendirdi.

        "GÖKYÜZÜNDE ÇALMAK GÜZEL BİR DUYGU"

        Yıllardır sahneye çıkan Sabri Özdemir, ilk defa gökyüzünde cura çaldığını belirterek, "Gökyüzünde çalmak güzel bir duygu. Bunu tattık. Gökyüzünde Burdur türkülerimizi seslendirdik. 'Yayla yolları' türküsünü söyledik, boğaz havası, gurbet havası seslendirdik. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

        Sabri Özdemir'in söylediği türkülere zaman zaman eşlik eden Fatih Kılıçaslan da "Sabri kardeşimle bu anı yaşamak hakikaten güzeldi. Hem Burdur'umuzu hem curayı tanıtalım istedik. Sabri kardeşimize söyledik. O da 'Biraz riskli ama olsun, maksat Burdur, Teke yöresi' diyerek kabul etti. Sağ olsun" diye konuştu.

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        #Burdur
        #yamaç paraşütü
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