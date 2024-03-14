Dehşet anı kamerada! Baba ile oğlu tartıştıkları İETT şoförünü bıçakladı!

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İstanbul'da, Kayaşehir ile Yenibosna arasında seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat Kanık ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı.

ARAÇLARINDAN İNİP OTOBÜSE BİNDİLER AA'da yer alan habere göre otomobilin sürücüsü ve yanındaki oğlu, Kayaşehir Polis Merkezi durağında araçlarından inerek otobüse bindi.

YOLCULAR DURDURMAYA ÇALIŞTI REKLAM Baba ve oğlu, otobüsün sürücüsü Mahmut Murat Kanık'a saldırırken, araya giren bazı yolcular saldırganları durdurmaya çalıştı.

KALP HİZASINDAN BIÇAKLANDI Bu esnada otomobil sürücüsünün oğlu, Mahmut Murat Kanık'ı göğsünden bıçakladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi. KAÇAN BABA İLE OĞLU GÖZALTINDA Olayın ardından kaçan baba ve oğlu polislerce gözaltına alındı. Şüpheli baba ile oğlunun şoföre saldırı anı ise otobüsteki güvenlik kamerasınca kayda alındı.