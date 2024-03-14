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        Haberler Yaşam TikTok'ta viral oldu... Tadilat sonrası duvarın ardından gelen sesler şoke etti - Haberler

        Duvarın ardından gelen sesler şoke etti

        TikTok'ta Jay ismini kullanan bir sosyal medya kullanıcısı evinde tadilat yapan işçilerin kedisini duvarın ardına hapsettiğini iddia etti. ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşanan olayda, duvarın arkasından gelen miyavlama sesleri üzerine, alçıpanı parçalayan ve o anları kayda alan kadının görüntüleri TikTok'ta milyonlara ulaşarak viral oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 09:00 Güncelleme: 14.03.2024 - 08:59
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          ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan ve video paylaşım platformu TikTok'ta Jay ismini kullanan bir kadının videosu sosyal medyada viral oldu.

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          Paylaşıma göre sosyal medya kullanıcısı, tadilat için eve usta çağırdı. Ardından iş bittikten sonra evini kontrol etmeye koyuldu.

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          Ancak Jay, duvarın arkasından gelen miyavlama ve tırmalama sesini duyunca şoke oldu.

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          TikTok kullanıcısı, "Çalışanların kedimi lanet olası duvara hapsettiğine gerçekten inanamıyorum" başlığıyla videoyu paylaştı.

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          "Kendimi çok kötü hissediyorum, muhtemelen çok korkmuştu" diye yazan Jay, daha sonra yardım için acil durum hattını aradı. Operatörün kendisine 'duvarda bir delik açmasını' tavsiye etmesi üzerine Jay, duvarı parçalamaya koyuldu.

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          Yeni döşenen sıvayı dakikalarca bıçakla parçaladıktan sonra kedi serbest kaldı ve sahibiyle buluştu.

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          Paylaşım 2.5 milyon izlenme alırken TikTok kullanıcıları durum karşısında dehşete düştüğünü dile getirdi. Bazıları "Yardım için patisini uzatıyor... Zavallı bebek" derken bazı kullanıcılar ise işçilerin kediyi bilerek duvara hapsettiği iddiasında bulundu.

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