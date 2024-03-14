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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de minibüs şoförüne magandalar saldırdı! Minibüse saldırı anı kameraya yansıdı - Son dakika haberler

        Balıkesir'den minibüs şoförüne magandalar saldırdı!

        Balıkesir Ayvalık'ta insanın kanını donduran bir saldırı meydana geldi. İlçede bir minibüs şoförü, yolda kural ihlali yapan aracı uyarınca dehşeti yaşadı. Bir anda önü kesilen A.G.'yi 3 kişi darp etti. Saldırganlardan biri, içerisinde 2 yolcu olan minibüse uzun namlusu silahla kurşun yağdırdı. O anlar anbean kameraya yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 10:18 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:32
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        Minibüs şoförüne magandalar saldırdı!
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        Korkunç saldırı Balıkesir Ayvalık'ta meydana geldi. İlçede bir minibüste şoförlük yapan A.G., trafik magandaları tarafından saldırıya uğradı.

        Habertürk'e yaşadıklarını anlatan A.G., şunları kaydetti: "Geçtiğimiz salı günü bir arkadaşımın ricası üzerine minibüsünde 1 günlüğüne şoförlük yaptım. Bu sırada bir araç yolda kural ihlali yaptı. Neredeyse kazaya sebep olacaktı. Sadece korna ile uyarıda bulundum. Birden bire önümü kestiler. Gelip kapımı açıp bana saldırdılar."

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        "ARAÇTA BİRİ KADIN 2 YOLCU VARDI"

        "Araçta bir kadın 2 yolcu vardı. İçlerinden biri uzun namlulu bir silah doğrultup kurşun yağdırdı. Şans eseri hayattayız. Bunlar kim bilmiyorum bana neden saldırdılar bilmiyorum. Şikayetçi oldum ve 3 kişinin tutuklandığını biliyorum."

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        #haberler
        #Balıkesir
        #Son dakika haberler
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