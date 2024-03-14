Akbelen'deki kamulaştırma kararı iptal edildi

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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde yer alan 190 parsellik arazinin, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere 11 Mart tarihli acele kamulaştırma kararı yürürlükten kaldırıldı.

Muğla Milas'ta kömür maden sahasının genişletilmesine yönelik çalışmalar sırasında protesto gösterilerine de sahne olan Akbelen Ormanı'yla karara ilişkin dikkat çeken bir itiraz AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan gelmişti.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak taleplerini ilettiğini belirten Ayaydın, "Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 2 ayı aşkın süredir yaptığım saha çalışmalarında Muğla’nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanı’mıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim. Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

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Ayaydın’ın bu açıklamasından birkaç saat sonra yayımlanan Resmi Gazete'de yeni karar ile acele kamulaştırmaya ilişkin karar yürürlükten kaldırıldı.

Cumhurbaşkanımıza tüm Muğla

adına teşekkürlerimi sunuyorum



Muğla Milas'taki İkizköy, Çamköy ve Karacahisar mahallelerinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına yönelik… pic.twitter.com/UIFVbtStse — Prof. Dr. Aydın Ayaydın (@aydinayaydin48) March 13, 2024

AYAYDIN'DAN TEŞEKKÜR

Ayaydın, Resmi Gazete'deki kararın ardından paylaştığı mesajında "Marmaris ve Fethiye körfezlerinin can çekiştiğini ilettiğim anda tüm imkanları seferber eden sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, tarım arazilerimiz ve köylerimiz adına yaptığımız girişimde de talebimizi olumlu karşıladı. Kendisine bir kez daha kamuoyu önünde tüm Muğla adına teşekkür ediyorum" dedi.

Akbelen Ormanı'nın maden sahasına dönüşmesinin gündeme geldiği yaz aylarındaki protestolarda ağaca sarılan 88 yaşındaki İkizköylü Zehra Yıldırım, protestoların sembolü olmuştu. Yıldırım, "Kesim son bulana kadar direneceğim.Buralar kesilirse susuz kalacağız" demişti.