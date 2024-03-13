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        Haberler Gündem AK Parti Muğla adayı Prof. Ayaydın Muğla'da Akbelen ormanının santral için kamulaştırılmasına itiraz etti

        Akbelen'e sürpriz itiraz: Ayaydın iptal için Cumhurbaşkanı'na müracaat etti

        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Akbelen Ormanı çevresindeki 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılması üzerine acele kamulaştırılmasına itiraz etti. Ayaydın, Cumhurbaşkanı nezdinde girişimde bulunduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 13.03.2024 - 19:24
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        Akbelen'e sürpriz itiraz: Ayaydın iptal için Cumhurbaşkanı'na müracaat etti
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        AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Akbelen'le ilgili olarak yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

        "Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldığını üzülerek öğrendim.

        Akbelen Ormanı'nın çevresi için kamulaştırma kararı
        Akbelen Ormanı'nın çevresi için kamulaştırma kararı

        Evet enerjiye ihtiyacımız var ve bunu ithal kaynaklar yerine yerli kaynaklarla sağlama konusundaki hassasiyeti de son derece makul buluyorum. Ancak Muğla için tarımın, doğaya saygılı sürdürülebilir turizmin de çok değerli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.

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        "GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ TALEP ETTİM"

        Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak, 2 ayı aşkın süredir yaptığım saha çalışmalarında Muğla’nın denizine, yeşiline sahip çıkılması gerektiğini sürekli vurguladım ve vurgulamaya da devam edeceğim.. Nitekim, bu konudaki samimiyetimi Fethiye ve Marmaris körfezindeki deniz kirliliğine yönelik çabalarımı dikkate alarak test edebilirsiniz. Bu konuyu Cumhurbaşkanı’mıza ilettiğim anda gördüğüm ilgi ve hızlı reaksiyondan aldığım cesaretle, bu kamulaştırma konusunda da kendimi sorumlu hissederek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde girişimde bulundum ve kararın gözden geçirilmesini talep ettim.

        Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda kamulaştırmadan etkilenecek hemşehrilerimize yardımcı olacak ve desteklerini esirgemeyecektir."

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        #Prof. Aydın Ayaydın
        #akbelen
        #haberler
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