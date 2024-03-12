Akbelen Ormanı'nın çevresi için kamulaştırma kararı

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Türkiye'nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı’nın çevresindeki 190 parsellik tarım arazisi de, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

Muğla İkizköy'deki kömür maden sahasının genişletilmesi için Akbelen Ormanı’nda yapılan ağaç kesimine karşı daha önce eylemler yapılmıştı. Çalışmasına yönelik protestolar sürerken Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eylemcilerin nöbet tuttuğu ve zaman zaman güvenlik güçlerinin müdahalesinin yaşandığı Akbelen’e gitmişti.