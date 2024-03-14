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        Haberler Yaşam 12 yaşındaki çocuğun sakinliği dikkat çekti! Leoparla burun buruna geldi - Haberler

        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna geldi!

        Hindistan'ın Nashik kentinde 12 yaşında bir çocuğun leopar karşısındaki soğukkanlılığı şaşırttı. Çocuk telefonla oynarken, ofise giren leoparın görüntüleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 10:48 Güncelleme: 14.03.2024 - 10:49
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        12 yaşındaki çocuk leoparla burun buruna!
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        Hindistan'da 12 yaşındaki Mohit Ahire'nin leopara karşı soğukkanlı tavırları alkış topladı.

        Nashik kentindeki bir düğün salonunun ofisinde telefonla oynayan 12 yaşındaki çocuk, bir anda leoparın ofise girdiğini fark etti.

        Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire'nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti.

        Yetkililer hemen olaya müdahale ederken 5 yaşındaki erkek leoparın sakinleştirildiği ve güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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        #ofise giren leopar
        #hindistan
        #haberler
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