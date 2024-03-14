Rus lider Putin seçim öncesi konuştu: "Rusya'nın geleceğini belirlemek için birleşmemiz gerek"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde milyonlarca seçmene seslendi.

Rus lider Putin, Ukrayna'nın ilhak edilmiş bölgeleri de dahil olmak üzere seçmenlere Rusya'nın geleceğini belirlemek için birleşme çağrısında bulundu.

"HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR" 71 yaşındaki Putin, "Birlik ve kararlığımızın altını çizmek ve harekete geçmek hayati önem taşıyor. Verdiğiniz her oy değerli ve anlamlı. Bu nedenle sizden önümüzdeki üç gün içinde oy verme hakkınızı kullanmanızı istiyorum" dedi. Oy verme işleminin "vatanseverlik duygusu" olduğuna dikkati çekti. REKLAM

Rusya'da yarın başlayacak ve Pazar günü sona erecek devlet başkanlığı seçimlerinde, 1999'dan beri devlet başkanı ve başbakan olarak görevde olan Putin'in 2030'a kadar iktidarda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kamuoyu yoklamalarının çoğunda Putin destekleniyor, geçen ay yapılan bir ankette Putin'in yüzde 75 oranında desteklendiği sonucu çıkmıştı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.