Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!

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İstanbul Başakşehir’de, 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı.

KİMLİKLERİ SAPTANDI GÖZALTINA ALINDILAR Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U. (22), Ebru U. (24) ve G.Ç.'yi (11) gözaltına aldı. REKLAM

POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER Diğer şüpheli Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.