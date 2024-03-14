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        Haberler Gündem 3. Sayfa Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun - Son dakika haberi

        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!

        İstanbul'da, girdikleri bir rezidansta, bir evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 97, Ebru U.'nun ise 83 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 09:59 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:03
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        Suç kayıtları parmak ısırttı! Rezidansta 2 milyon TL'lik soygun!
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        İstanbul Başakşehir’de, 4 Mart Pazartesi günü meydana gelen olayda, A.M.K.H’nın evine giren hırsızlar, 33 bin 600 dolar nakit para ile değeri 20 bin dolar olan ziynet eşyasını çalarak kaçtı.

        GÖRÜNTÜLERİ KAMERAYA YANSIDI

        DHA'da yer alan habere göre Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay öncesinde güvenlik kameralarınca görüntülendikleri ortaya çıktı.

        KİMLİKLERİ SAPTANDI GÖZALTINA ALINDILAR

        Görüntülerde şüphelilerin asansöre binerek hırsızlık yapacakları kata çıktıkları görüldü. Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler Şeyma U. (22), Ebru U. (24) ve G.Ç.'yi (11) gözaltına aldı.

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        POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

        Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Şeyma U.’nun daha önceden 97 suç kaydı olduğu ayrı bir dosyadan polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Diğer şüpheli Ebru U.’nun ise 83 suç kaydı olduğu belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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