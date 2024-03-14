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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Amerika'ya uçan sayısı katlandı! - İş-Yaşam Haberleri

        Amerika'ya uçan sayısı katlandı!

        Türkiye'den Güney Amerika'ya giden vatandaşların, düzensiz göç faaliyetlerinde artış sebebiyle, sınırda kabul edilmeme ihtimaline karşı havayolu şirketlerinin güvenlik önlemleri aldığı ortaya çıkmıştı. Getirilen uygulamanın sebepleri sorulurken; son yıllarda Amerika kıtasına uçan Türk vatandaşlarının sayısındaki yükseliş de dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre; Amerika'ya (ABD ve Kanada hariç) 2021, 2022 ve 2023'ün toplamında yaklaşık 420 bin kişi uçuş gerçekleştirildi. Önceki yıllarla kıyaslandığında, son 3 yılda uçan kişi sayısının, 2003-2019 yılı arasındaki 17 yılda uçanların toplamından fazla olduğu görüldü

        Giriş: 14.03.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:24
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        2022'deki rekor, denetim getirdi
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        Habertürk'ün yayımladığı haberle; havayolu şirketlerinin, Türkiye'den Güney Amerika'ya giden vatandaşların, düzensiz göç faaliyetlerinde artış sebebiyle, sınırda kabul edilmeme ihtimaline karşı kontrol amacıyla bir güvenlik şirketiyle anlaştığı ortaya çıkmıştı.

        Güney Amerika ülkelerinin önerisiyle, düzensiz göç faaliyetlerinin durdurulmasının amaçlandığı uygulamayla, Karakas, Meksika, Bogota, Havana, Sao Paulo, Cancun, Panama uçuşlarına Gözen denetimi geldi. Gözen Güvenlik Şirketi, Amerika, Kanada, İngiltere ve İsrail seferlerinde doküman kontrolü hizmeti veriyordu. Alınan kararlar bu ülkelere Güney Amerika'daki bazı uçuş noktaları da eklenmiş oldu.

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        Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Meksika'ya gitmek üzere tüm evrakları hazır kişilerin İstanbul Havalimanı'nda uçuşa kabul edilmediği öne sürülmüştü.

        KITAYA SON 3 YILDA 420 BİN UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Son yıllarda Amerika kıtasına uçan Türk vatandaşlarının sayısındaki yükseliş de dikkat çekti. TÜİK'in verilerine göre; Amerika'ya (ABD ve Kanada hariç) 2021, 2022 ve 2023'ün toplamında yaklaşık 420 bin uçuş gerçekleştirildi. 2022'de bu rakam 210 bin 397 ile rekor kırmıştı. Pandemi yasaklarının kısmen sürdüğü 2021'de de 28 bin 325 kişi bölgeye seyahat etti. Geçtiğimiz yıl da 181 bin 63 uçuş gerçekleştirildi.

        2019 ÖNCESİNE GÖRE BÜYÜK YÜKSELİŞ

        TÜİK, 2020 yılı öncesinde, 'Yurt Dışına Giden Vatandaş Sayıları ve Gidilen Ülkeler' tablosunda OECD ülkeleri'ni ayrı bir kategoride değerlendiriyordu. 2010 yılında ise Meksika da bu kategoriye dahil edildi. Amerika Kıtası'ndaki ülkeler ABD ve Kanada haricinde, "Amerika ülkeleri" olarak kategorilendiriyordu.

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        2020'den itibaren ise böyle bir kategori bulunmuyor ve Amerika Kıtası'ndaki tüm ülkeler, 'Amerika ülkeleri (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada hariç)' kategorisinde yer alıyor.

        Bu sebeple 3 ayrı grafik olarak Türkiye'den Amerika Kıtası'na yapılan uçuş sayılarını aktardık.

        YIL AMERİKA'YA UÇAN KİŞİ SAYISI
        2003 3 331
        2004 11 648
        2005 8 941
        2006 12 864
        2007 17 800
        2008 18 440
        2009 16 315
        2010 15 265
        2011 10 108
        2012 6 258
        2013 7 058
        2014 13 378
        2015 7 832
        2016 22 004
        2017 58 463
        2018 53 867
        2019 54 953

        Hesaplamalarda kısmi değişimler olsa da 2021-2023 arasındaki 3 yılda Amerika'ya giden kişi sayısı yaklaşık 420 bin kişi olurken, 2003-2019 arasındaki 17 yılda yaklaşık 340 bin kişi bölgeye gitti.

        2020 yılında pandemi nedeniyle yurt dışına giden kişilerin hangi ülkelere gittiğiyle ilgili veriler yayımlanmadı.

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