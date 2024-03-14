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        Haberler BBC Dünya İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor

        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor

        İngiliz hükümeti, yabancı hükümetlerin İngiltere'de gazete ve haber dergilerini satın almasının yasaklanacağını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 14.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.03.2024 - 11:02
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        İngiltere, yabancı devletlerin gazete alımını yasaklamayı planlıyor
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        gazete

        Getty Images

        Brian Wheeler | BBC Politika Muhabiri

        İngiliz hükümeti, yabancı hükümetlerin İngiltere’de gazete ve haber dergilerini satın almasının yasaklanacağını açıkladı.

        Son dönemde, arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin bulunduğu yatırım şirketi RedBird IMI, Telegraph gazetesi ve haftalık Spectator dergisini almak istediğini açıklamıştı.

        Hükümet, bu yönde çıkarılacak bir yasanın “basın özgürlüğünü korumak için ek bir adım olacağını” belirtti.

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        Bir RedBird IMI sözcüsü ise bu gelişmenin “büyük bir hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

        Ana muhalefetteki İşçi Partisi de hükümetin bu adımını destekleyeceğini açıkladı.

        Hükümet bunun için halihazırda Parlamento’da görüşülmekte olan Dijital Pazarlar, Rekabet ve Tüketiciler Yasası’na bir madde ekleyecek.

        RedBird IMI’ın yüzde 75’i, Manchester City kulübünün de sahibi olan Birleşik Arap Emirlikleri Başkan Yardımcısı ve Başbakan Vekili Şeyh Mansur’a ait.

        Hükümet söz konusu yasanın hızlıca çıkması durumunda bu alımın da engellenebileceği görüşünde.

        Satış girişimini eleştiren Spectator’ın yönetim kurulu başkanı Andrew Neil, hükümetin bu hamlesinden sonra satış ihtimalinin kalmadığını söyledi.

        Yasa tasarısına eklenmesi planlanan maddeye göre, bir gazete veya haber dergisinin yabancılar tarafından alımı gündeme geldiğinde, ülkedeki rekabet kurumunun bunu inceleyip, satış sonucunda haber kuruluşunun yabancı bir devletin kontrolüne geçme ihtimalinin olup olmayacağını inceleyecek.

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        #İngiltere
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