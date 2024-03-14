Serpil Örümcer bu kez de şarkılarını satıyor
Uzun süredir maddi olarak zorlu günler yaşayan Yeşilçam'ın 'Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer, eski fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek satışa çıkardığını açıkladı
- 1
1967'de güzellik yarışmasında dereceye girerek adından söz ettiren Serpil Örümcer, daha sonra 'Samanyolu' şarkısıyla tanınan şarkıcı Berkant evlenmişti.
- 2
Kariyerinin zirvesindeyken, kendi ifadesiyle yaptığı 'yanlış' evlilik(ler) onu bambaşka bir hayata sürükledi. Yeşilçam'ın trajik öykülerinden birinin kahramanı olan Serpil Örümcer, uzun yıllardır ekonomik olarak zor günler yaşıyor.
- 3
Ocak ayında eski fotoğraflarını satışa çıkaran Serpil Örümcer; "Ben 1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 TL'ye yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.
-
- 4
Eski fotoğraflarından sonra şimdi de şarkılarını bir CD'de topladığını söyleyerek satışa çıkardığını söyleyen Serpil Örümcer; "1970'li yılların sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bazı ihtiyaçlarımdan ve borçlarımdan dolayı nostalji olarak şarkılarımı bir CD'de topladım. Onları satmak istiyorum. Eğer arzu ederseniz adresinize imzalı olarak gönderirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diliyorum, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.
- 5
"LÜTFEN BANA İŞ BULSUNLAR"
Habertürk'e konuşan ve CD'lerini 300 TL'ye sattığını belirten Serpil Örümcer; "Son üç ayda gelen yardımlarla geçmişten kalan kira borcumu ve 5 aylık kiramı peşin ödedim. 3 bin TL olan kiramı ev sahibi 8 bin TL'ye çıkarmak istedi. 5 aylık peşin ödeyince 6 bin TL'ye indirebildim ama bir yıl dolmadan yine zam yapabileceğini söyledi. Sağ olsun Işın Karaca, elektrik, su ve doğlgaz faturalarımı ödüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan gelenler, beni huzurevine yönlendirmek istedi. Ancak kızım ve iki torunumla yaşıyorum. Onları bırakmam. Geçmişte Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi gören kızımın da psikolojik sorunları devam ediyor. AHBAP'tan aradılar iki ay önce buzdolabı ve bulaşık makinası yollayacaklarını söylediler. Konuk oyuncu olarak yer aldığım diziden 30 bin TL kazandım. Yaklaşık 250 bin TL kaldı. Lütfen bana iş bulsunlar" dedi.
- 6
PAZARCILIK DA YAPIYOR
Pazarcılık yapan Serpil Örümcer, bu konuda; "Etrafımdaki insanlar kullanmadıkları eşyalarını getiriyor. Ben de onları pazarda satıyorum. Pazarcılıktan ve gelen yardımlarla geçinmeye çalışıyorum. Bizim gibi zor durumda olan sanatçılar için aslında meslektaşlarımız yardım gecesi düzenlese keşke. Sadece kendim için söylemiyorum benim gibi zor durumda olan başka isimler de var" ifadelerini kullanmıştı.
-
- 7
Serpil Örümcer, 2023'ün Aralık ayında, Habertürk'e röportaj vermişti.
SEKRETERLİKTEN PODYUMLARA
Serpil Örümcer, 1967'deki güzellik yarışmasına katılma hikâyesini şöyle anlattı: Bir ecza deposunun Cağaloğlu'ndaki ofisinde sekreterlik yapıyordum. Dikkat çeken gösterişli bir kızdım. Patronum, 'mankenlik kurslarına gitsene' dedi. Mankenlik kursumun ücretini ödedi. O dönem ünlü markalar için manken seçen kurslara dâhil olmak da zordu. Avrupa'dan hocalar geliyordu seçmelere.
- 8
Seçmeleri kazanıp eğitimimi tamamladıktan sonra pek çok ünlü marka için mankenlik yaptım. Mankenlik yaparken Haldun Dormen'in hocalığında pandomim oynadım. 1967'de düzenlenen güzellik yarışmasında finale kadar kaldım.
- 9
'BAYAN BACAK'IN HİKÂYESİ
Kendisine atfedilen 'Bayan Bacak'ın hikâyesine de değinen Serpil Örümcer, "Karikatirüst Bedri Koraman, finale kalınca tüm kızları tek bir karikatürde toplamış. Yaptığı karikatür kadında omuz, bel ve bacaklara benim adımı yazmış. Bacaklarda diğer adaylardan 'yahut' kelimesiyle benim adımı ayırmış. Böylelikle adım 'Bayan Bacak'a çıktı ve Bedri Koraman da isim babam oldu" dedi.
-
- 10
"BERKANT İLK AŞKIMDI"
Serpil Örümcer, güzellik yarışmasından kısa bir süre sonra da 'Samanyolu' şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkıcı Berkant ile tanıştı. Berkant için 'ilk aşkım' diyen Örümcer, evlilikle taçlanan bu birlikteliğinde zor günler yaşadığını söyledi.
- 11
Serpil Örümcer, sözlerini şöyle sürdürdü: İki yakın arkadaşım Berkant ile tanışıyordu. Berkant da o dönem 'Ah Kızlar' şarkısıyla daha yeni yeni parlıyor. Sonra beni bir mekânda onunla tanıştırdılar. Bakışlarından benden etkilendiğini anladım. Birkaç gün sonra Berkant ile karşılaştım, benimle konuşmak istediğini söyleyerek duygularını açıkladı ve ilişkimiz başladı. Sonra şarkıcılık teklifi geldi.
Dönemin ünlü mekânlarından 'Kulüp Suat'ın sahibi Suat Ağabey, "Seni şarkıcı yapalım" dedi. Berkant ise "Senden şarkıcı olmaz" dedi. Ben de; "Olayım da gör' dedim. 'Kulüp Suat'ta 6 ay bedavaya sahne aldım. 1969'da da ilk 45'liğimi çıkardım. 1971'de Berkant ile evlendik.
- 12
"BERKANT ALKOL ALINCA BAŞKA BİR İNSAN OLUYORDU"
Serpil Örümcer, eski eşi Berkant ile ilgili sorulara ise, "Kötü bir insan değildi ama çok alkol tüketiyordu. Alkol aldığı zamanda başka bir adama dönüşüyordu. Evden çıkıp iki gün gelmediği zamanlar oldu. Sonra öğrendim ki meğerse ilk karısına gidiyormuş. Benim kazandığım paralarla ilk eşiyle geziyormuş. Kızım Fulya 8 aylıkken 1974'te boşandık. Boşandıktan sonra da hiç görüşmedik, tamamen koptuk. En son kızımı bir yaşındayken görmüştü. Sonra Almanya'ya gidip evlendi. İki tane de çocuğu olmuş" dedi.
-
- 13
5 albüm ve 7 tane 45'lik çıkaran şarkıcı, sonrasında sinemaya da yönelmiş ve 5 filmde rol almış. Örümcer, Türk sinemasında erotik film furyasının başladığı dönemde farkında olmadan da erotik bir filmde rol almış.
- 14
Serpil Örümcer, "1969'da yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in, senaristliğini ise Sadık Şendil'in yaptığı 'Adım Kan Soyadım Silah' filmi ile sinemaya adım attım. Bu ilk filmim aynı zamanda ilk başrolümdü. Tugay Toksöz, Feri Cansel ve Kenan Pars ile kamera karşısına geçtim" dedi.
- 15
Serpil Örümcer; "Oyunculuğa başladıktan sonra teklifler geliyordu. Bu tekliflerden birini de kabul ettim. Sahnelerim bittikten sonra farkettim ki, film erotik filmmiş. Bana verilen senaryoda erotik sahneler yoktu. Haberim olmadan erotik filmde oynatmışlardı. Benimle rol alan başka bir oyuncu da 'Eyvah ne yapacağım?' diye fenalık geçirmişti. Gelen diğer teklifler bana müzikten kazandırdığı kadar para kazandırmıyordu. Bir de sinema sektöründe çok bağlayıcı sözleşmeler yapılıyordu. Sonra oyunculuğu bıraktım" diye konuştu.
-
- 16
"İKİ EVLİLİĞİM SERVETİMİ KAYBETTİRDİ"
Üç kez evlenen dönemin Serpil Örümcer; "En büyük pişmanlığınız ne?" sorusuna ise şu cevabı verdi: En büyük pişmanlıklarım son iki evliliğim. O kadar pişmanım ki... Berkant ile evliliğimde de sıkıntılar yaşadım ama son iki evliliğim bütün servetimi kaybetmeme neden oldu.
İkinci evliliğimde Marmaris'e taşındım. İstanbul'daki mallarımı satmak zorunda bırakıldım. Üçüncü eşim de beni oradan oraya götürüyordu. Beni gerçekten seviyor sandım ama hepsi yalanmış. Paramın üzerine konmak için evlenmiş. İşkencelerine dayanamadım ve istediği her şeyi kabul etmek zorunda kaldım. Tüm mal varlığıma el koydu.
- 17
Serpil Örümcer; "Levent'te bir ev ve bir dükkan, Beylikdüzü ile Caddebostan'da birer daire, Silivri'de de yazlık. Bunların yanında otomobilim ve bir kasa mücevherimi kaybettim" ifadelerini kullandı.
- 18
Serpil Örümcer; "O dönemlere göre çok iyi para kazandım. 1969'daki İzmir Fuarı'nda sahne isimler arasında en çok para kazanan sanatçı da bendim hatta ama evliliklerim yüzünden tüm servetim gitti" diye konuştu.
-
- 19
Küçükçekmece'de, kızı Fulya ve iki torunuyla mütevazi bir evde yaşayan Serpil Örümcer; "Ev sahibimin evden çıkarmasından korkuyorum. Kredi kartı borcum var, elektrik ve su faturamı da ödeyemiyorum" dedi.
- 20
Serpil Örümcer'in 49 yaşındaki kızı Fulya Akgürgen de annesi gibi evliliğinde mutluluğu bulamamış ve eşinden ayrılmış. Bir dönem yaşadığı psikolojik sorunları nedeniyle hastanede tedavi görmüş.