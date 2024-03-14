“DUVARINI YAPMAMIŞ, BİNAYA YASLAMIŞ"

Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış. Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.