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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem Tok olayı son dakika: Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!

        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!

        İstanbul Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazada oğlunu kaybeden baba Özer Aci, karşı tarafın kendisiyle dolaylı olarak iletişime geçtiklerini belirtti. Aci, "Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12'nci gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım; anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye" dedi. Öte yandan Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlunun fotoğraflarını ABD'de yaşayan gazeteci yazar Razi Canikligil sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraflarda 57. Cadde ile 6. Caddenin köşesinde objektife yansıyan anne ile oğlunun kahkahaları dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 14.03.2024 - 08:34 Güncelleme: 14.03.2024 - 09:19
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        Acılı baba taziye bekliyor... Eylem Tok ve oğlu New York'ta!
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        İstanbul Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde soruşturma savcısıyla görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan maktul Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, karşı tarafın kendileriyle dolaylı iletişime geçtiklerini belirterek, "Maddi ve manevi yanımda olduğu söylendi. Maddi kısmını kenara bırakıp buyurun gelin dedik. Fakat şu ana kadar benimle iletişime geçen olmadı. Bir aile dostumuz aranmış, böyle konuşulmuş. 10 veya 12. gün dolaylı olarak taziyeye geleceklerini ilettiler bana fakat ben yine aynı sözümü tekrarladım. Anne ile çocuk gelir teslim olur, ertesi gün buyursunlar, gelsinler taziyeye. Sizlere de bilgi vereceğim, aile benim taziyeme geliyor diye" açıklamada bulundu.

        "AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUM"

        DHA'da yer alan habere göre "Ayakta durmakta güçlük çekiyorum" diyen baba Aci, soruşturmada farklı bir bilgi olmadığını ve sürecin devam ettiğini vurguladı.

        NEW YORK'TA OBJEKTİFE YANSIDILAR

        Öte yandan Mısır üzerinden ABD'ye kaçan Eylem Tok ile oğlunun son fotoğrafı sosyal medya paylaşımına yansıdı. ABD'de yaşayan, Hürriyet gazetesinin eski New York temsilcisi gazeteci yazar Razi Canikligil, firari anne oğulun New York'taki görüntülerini paylaştı.

        İKİSİNİN DE YÜZÜ GÜLÜYORDU

        Fotoğraflarda 57. Cadde ile 6. Caddenin köşesinde objektife yansıyan anne ile oğlunun kahkahaları dikkat çekti.

        TÜRKİYE'Yİ SARSAN KAZADA NE OLMUŞTU?

        İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart günü arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü ise yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op. Dr. Bülent Cihantimur'un, 17 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

        Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı. Eylem Tok ve oğlunun buradan da ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 Mart 2024'te saat 03.50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir.

        Mısır Interpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de Interpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

        İşte tutuklanan çalışanın görüntüleri!
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