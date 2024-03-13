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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'in Arda Güler kararı - Arda Güler ayrılıyor mu? - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in Arda Güler kararı

        Real Madrid formasıyla ilk golünü dün Celta Vigo'ya atan Arda Güler'in geleceğine ilişkin iddialar gelmeye devam ediyor. İspanyol basını Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler için aldığı kararı duyururken; İtalyan medyası genç yıldız için flaş bir iddia ortaya attı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 13.03.2024 - 10:09
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        • 1

          Sezon başında Real Madrid'e transfer olan ve yeteneği ile taraftarı heyecanlandıran Arda Güler için Real Madrid yeni bir planlama peşinde...

        • 2

          Transferinin ardından ilk olarak sakatlık sorunu yaşayan ve formasında bir süre uzak kalan genç oyuncu tamamen iyileşse de forma süresi bulmakta zorlanıyor.

        • 3

          Real Madrid'in Celta Vigo'yu mağlup ettiği maçta skoru 4-0 yapan Arda Güler eflatun beyazlılarda ilk golünü atarak Avrupa'da futbolun gündemine oturdu.

        • 4

          Ancelotti oyuncusunun başka bir takımda süre almasını beklerken Foot01'in haberine göre İtalyan devi Milan, Arda Güler'i kiralamak istiyor.

        • 5

          Öte yandan İtalyan spor sitesi Calciomercato'da yer alan haberde, Arda'nın daha fazla süre alabilmek için gelecek yaz transfer döneminde Real'den ayrılabileceği belirtildi. Genç yeteneğin transferi için en istekli takımın ise Milan olduğu ileri sürüldü.

        • 6

          Daha önce Real Madrid'den Brahim Diaz'ı da kadrosuna kiralık olarak kadrosuna katan Milan hem oyuncunun gelişimine yardımcı olmuş hem de katkı almıştı.

        • 7

          GELECEĞİ MERAK KONUSU OLDU

          Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yaz transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılması beklenen Arda Güler hakkında flaş bir karar aldı.

        • 8

          İspanyol basınında yer alan haberlere göre; aldığı kısa sürelerde olumlu işler yapan ve yüksek antrenman performansına karşın yıldızlarla dolu kadroda süre bulmakta zorlanıyor.

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          Ancak Arda Güler için Florentino Perez ve kulübün 2 numarası Jose Angel Sanchez, 'kiralanmayacak' kararı aldı.

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          İLK GOLÜNÜ ATTI

          La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

        • 11

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı. Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

        • 12

          ANCELOTTİ NELER SÖYLEDİ?

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu ve Real Madrid'de çok büyük bir geleceğin onu beklediğini söyledi.

        • 13

          İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Celta Vigo'yu 4-0 yenen Real Madrid'te, Ancelotti maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

        • 14

          Anclelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.

        • 15

          İSPANYA'DA MANŞETLER

          Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak" başlığıyla verdi...

        • 16

          Gazete şu yorumları yaptı:

          "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi."

        • 17

          As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

        • 18

          Real Madrid formasıyla bu sezon 6 maça çıkan Arda Güler bir kez de ağları havalandırdı.

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