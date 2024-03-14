Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!

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Şırnak'ta olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi.

ANNE İLE OĞLU PATLAMAYLA YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.