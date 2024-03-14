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        Haberler Gündem 3. Sayfa Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu! - Son dakika Şırnak haberler

        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde, 4 yaşındaki Serdar, arazide bulup evine getirdiği cismin patlamasıyla hayatını kaybetti, annesi 46 yaşındaki Remziye Dayan ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 07:35 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:35
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        Serdar 4 yaşındaydı! Oyun oynarken bir cisim buldu!
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        Şırnak'ta olay, dün akşam saatlerinde Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Serdar, arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi.

        ANNE İLE OĞLU PATLAMAYLA YARALANDI

        DHA'da yer alan habere göre bir süre sonra oynadığı cismin patlamasıyla Serdar ve annesi Remziye Dayan, yaralandı.

        KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Güçlükonak Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Serdar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ANNENİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Serdar’ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken, anne Remziye Dayan ise Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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