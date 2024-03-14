Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında bu akşam Union Saint-Gilloise ile Kadıköy'de karşılaşacak. Belçika'da Union SG'yi 3-0 yenen Kanarya'ya tur için beraberlik ve iki farklı yenilgi de yetiyor. Rakibin 3-0 ya da 3 farklı bir skor alması halinde maç uzatmaya gidecek.