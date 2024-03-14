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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Memur Sağlık Çalışanları İçin Yıpranma Hakkı ve Emeklilik Süreci - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Sağlıkçılara erken emeklilik hakkından kimler yararlanır?

        İnsan sağlığı ile ilgili işlerde çalışanların her 360 günlük hizmet süresine 60 gün ilave ediliyor. İlave edilen sürelerin yarısı kadar yaş haddinden indirim yapılıyor. Sağlık çalışanları 2018 yılında getirilen bu düzenlemeyle 2,5 yıla kadar erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. Peki erken emeklilik hakkından hangi sağlık çalışanları yararlanabilir? Koşulları nelerdir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, sağlık çalışanlarının erken emeklilik hakkıyla ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 14.03.2024 - 07:24 Güncelleme: 14.03.2024 - 07:24
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        Sağlıkçılarda erken emeklilik hakkı
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        Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fedakârca çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin bayramını kutlarım. Sağlık çalışanları kamuoyunda yıpranma hakkı olarak adlandırılan fiili hizmet süresi zammından yararlanarak erken emekli olabilmek için yıllarca mücadele ettikten sonra 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren kanunla haklarına kavuştular. Buna göre, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ilave edilecek. Elde ettikleri ilave süreler, beş yılı geçmemek üzere toplam prim gün sayılarına eklenecek.

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        Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı daha önce de vardı. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sağlık personeline her 360 güne karşılık 90 gün ilave prim günü veriliyor. Ancak, bunların da yaş haddinden yapılabilecek indirim süresi 2,5 yılı aşamıyor.

        2,5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

        İlave edilen sürenin yarısı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Başka bir ifadeyle insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanların hem prim günleri artarak daha yüksek emekli aylığı imkânından yararlanacak, hem de daha erken emekli olabilecekler. İlave edilebilecek azami süre 5 yılı aşamayacak. Yaş haddinden ise 2,5 yıla kadar indirim yapılacak.

        Yaş haddinden indirim yapılabilmesi için insan sağlığı ile ilgili işlerde en az 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki fiilen çalışılmış olan süreler dikkate alınacak.

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        Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri fiilen çalışma süresi hesabına dahil edilmiyor.

        İŞÇİ VE MEMURLAR YARARLANACAK

        Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkından 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar yararlanabilecek. Doktorların bir kısmı 4/b’li (BAĞ-KUR) olarak özel sektörde çalışıyor. BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki doktorlar yıpranma kapsamında yer almıyorlar.

        Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu görevlerde oldukları süreler için yıpranma hakkından yararlanamayacaklar. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.

        YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KİMLER

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) konuyla ilgili genelgesine göre, yıpranma hakkından yararlanabilecek sağlık çalışanları şöyle:

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        Radyasyon (Sağlık) fizikçisi

        Biyokimyager

        Bakteriyolog

        Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

        Anatomist

        Hekim-Pratisyen

        Aile Hekimi

        İşyeri Hekimi

        Tıbbi Biyokimya Uzmanı

        Fizyolog

        Tıbbi Patoloji Uzmanı

        Genel Cerrahi Uzmanı

        Diğer Uzman Tıp Doktorları

        Halk Sağlığı Hekimi

        Mütehassıs Cerrah

        Mütehassıs Hekim

        Acil tıp Uzmanı

        Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

        Çocuk Alerji Uzmanı

        Çocuk Cerrahisi Uzmanı

        Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

        Çocuk Hastalıkları Uzmanı

        Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

        Çocuk Onkolojisi Uzmanı

        Çocuk Üroloji Uzmanı

        Dermatoloji Uzmanı

        Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

        Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

        Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

        Geriatri Uzmanı

        Göğüs Hastalıkları Uzmanı

        Göğüs Cerrahisi Uzmanı

        Göz Hastalıkları Uzmanı

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        Hematoloji Uzmanı

        İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

        Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

        Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı

        Medikal Onkoloji Uzmanı

        Nefroloji Uzmanı

        Nöroloji Uzmanı

        Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

        Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

        Prevantif Onkoloji Uzmanı

        Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

        Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

        Romatoloji Uzmanı

        Spor Hekimi

        Temel Onkoloji Uzmanı

        Üroloji Uzmanı

        Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)

        Yoğun Bakım Uzmanı

        Adli Tıp Uzmanı

        Alerji Uzmanı

        Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

        Çocuk Psikiyatri Uzmanı

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

        Gastroenteroloji Uzmanı

        Halk Sağlığı Hemşiresi

        Hemşire

        Meslek Sağlığı Hemşiresi

        Uzman Hemşire

        Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

        Hemşire-Ameliyathane

        Hemşire-Klinik

        Başhemşire

        Diyabet Eğitim Hemşiresi

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        Hemodiyaliz Hemşiresi

        Enfeksiyon Hemşiresi

        Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi

        Kemoterapi Hemşiresi

        Nitrisyon Hemşiresi

        Poliklinik Hemşiresi

        Rehabilitasyon Hemşiresi

        Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

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        İşyeri Hemşiresi

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        Ebe (Sağlık Ocağı)

        Ebe Yardımcısı

        Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

        Ağız, Diş ve Çene Cerrahı

        Diş Hekimi

        Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

        Endodonti Uzmanı

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