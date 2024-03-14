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Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Fedakârca çalışan hekimlerimizin ve tüm sağlık emekçilerinin bayramını kutlarım. Sağlık çalışanları kamuoyunda yıpranma hakkı olarak adlandırılan fiili hizmet süresi zammından yararlanarak erken emekli olabilmek için yıllarca mücadele ettikten sonra 3 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe giren kanunla haklarına kavuştular. Buna göre, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların, bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü için 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) ilave edilecek. Elde ettikleri ilave süreler, beş yılı geçmemek üzere toplam prim gün sayılarına eklenecek.

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SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

Radyasyona maruz kalan sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı daha önce de vardı. Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışan sağlık personeline her 360 güne karşılık 90 gün ilave prim günü veriliyor. Ancak, bunların da yaş haddinden yapılabilecek indirim süresi 2,5 yılı aşamıyor.

2,5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİ OLABİLECEKLER

İlave edilen sürenin yarısı emeklilik yaş haddinden indirilecek. Başka bir ifadeyle insan sağlığıyla ilgili işlerde çalışanların hem prim günleri artarak daha yüksek emekli aylığı imkânından yararlanacak, hem de daha erken emekli olabilecekler. İlave edilebilecek azami süre 5 yılı aşamayacak. Yaş haddinden ise 2,5 yıla kadar indirim yapılacak.

Yaş haddinden indirim yapılabilmesi için insan sağlığı ile ilgili işlerde en az 3600 gün çalışmak gerekecek. 3600 gün hesabında 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki fiilen çalışılmış olan süreler dikkate alınacak.

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Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, yıllık izin günleri fiilen çalışma süresi hesabına dahil edilmiyor.

İŞÇİ VE MEMURLAR YARARLANACAK

Sağlıkçılara tanınan yıpranma hakkından 4/a (SSK) ve 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar yararlanabilecek. Doktorların bir kısmı 4/b’li (BAĞ-KUR) olarak özel sektörde çalışıyor. BAĞ-KUR (4/b) kapsamındaki doktorlar yıpranma kapsamında yer almıyorlar.

Sağlık meslek mensubu olmakla birlikte fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmayıp, başhekim, rektör, dekan gibi idarecilik yapanlar, bu görevlerde oldukları süreler için yıpranma hakkından yararlanamayacaklar. İdareciliği bırakıp fiilen insan sağlığıyla ilgili çalışmaya başladıklarında, yararlanmaya devam edecekler.

YIPRANMA HAKKINDAN YARARLANACAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI KİMLER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) konuyla ilgili genelgesine göre, yıpranma hakkından yararlanabilecek sağlık çalışanları şöyle:

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Radyasyon (Sağlık) fizikçisi

Biyokimyager

Bakteriyolog

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Anatomist

Hekim-Pratisyen

Aile Hekimi

İşyeri Hekimi

Tıbbi Biyokimya Uzmanı

Fizyolog

Tıbbi Patoloji Uzmanı

Genel Cerrahi Uzmanı

Diğer Uzman Tıp Doktorları

Halk Sağlığı Hekimi

Mütehassıs Cerrah

Mütehassıs Hekim

Acil tıp Uzmanı

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

Çocuk Alerji Uzmanı

Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Çocuk Endokrinoloji Uzmanı

Çocuk Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Kardiyoloji Uzmanı

Çocuk Onkolojisi Uzmanı

Çocuk Üroloji Uzmanı

Dermatoloji Uzmanı

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Geriatri Uzmanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

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Hematoloji Uzmanı

İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Kardiyoloji (Kalp-Damar Hastalıkları) Uzmanı

Kulak-Burun-Boğaz Uzmanı

Medikal Onkoloji Uzmanı

Nefroloji Uzmanı

Nöroloji Uzmanı

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Prevantif Onkoloji Uzmanı

Psikiyatri Uzmanı (Psikiyatr)

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı

Romatoloji Uzmanı

Spor Hekimi

Temel Onkoloji Uzmanı

Üroloji Uzmanı

Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı (Neonatoloji)

Yoğun Bakım Uzmanı

Adli Tıp Uzmanı

Alerji Uzmanı

Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Psikiyatri Uzmanı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Gastroenteroloji Uzmanı

Halk Sağlığı Hemşiresi

Hemşire

Meslek Sağlığı Hemşiresi

Uzman Hemşire

Hemşire (Koruyucu Sağlık Hizmetleri)

Hemşire-Ameliyathane

Hemşire-Klinik

Başhemşire

Diyabet Eğitim Hemşiresi

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Hemodiyaliz Hemşiresi

Enfeksiyon Hemşiresi

Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi

Kemoterapi Hemşiresi

Nitrisyon Hemşiresi

Poliklinik Hemşiresi

Rehabilitasyon Hemşiresi

Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi

Hemşire (Dişçilik)

Sterilizasyon Hemşiresi (Dişçilik)

İşyeri Hemşiresi

Hemşire (Kreş-Anaokulu)

Hemşire (Sağlık Ocağı)

Hemşire (Periodontoloji)

Yoğun Bakım Hemşiresi

Acil Hemşiresi

Çocuk Hemşiresi

Hemşire (Yenidoğan)

Hemşire (Kan Alma)

Diğer Hemşireler

Sağlık memuru

Ebe

Ebe (Sağlık Ocağı)

Ebe Yardımcısı

Ağız Hastalıkları Uzmanı (Stamolojist)

Ağız, Diş ve Çene Cerrahı

Diş Hekimi

Diş Hekimi-Ağız Cerrahisi

Endodonti Uzmanı

Oral Diagnoz ve Radyoloji Uzmanı

Ortodonti Uzmanı

Pedodonti Uzmanı

Periodontoloji Uzmanı

Protetik Diş Tedavisi Uzmanı

Eczacı

Eczacı (Ameliyathane)

Eczacı (Depo ilaç)

Eczacı (Klinik)

Eczacı (Majistral)

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Eczacı (Sıhhi Sarf)

Endüstriyel Eczacı

Diğer Eczacılar

Fizyoterapist

Fizyoterapist-Spor

Terapist (Rehabilite)

Ergoterapist

Diğer Diyetisyenler ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları

Diyetisyen

Diyetisyen (Kreş-Anaokulu)

Odyolog

Dil ve konuşma terapisti

Podiatrist/Podolog

Osteopat

Psikolog (Klinik)

Adli Tıp Teknikeri/Otopsi Yardımcılığı

Radyoterapi Teknikeri

Diyaliz Teknikeri

Perfüzyonist

Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/Laboratuvar Teknisyeni

Patoloji Laboratuvar Teknikeri

Eczane Hizmetleri Teknikeri

Diş Protezcisi

Diş Protez Teknisyeni

Diş Protez Teknikeri

Pedodonti Diş Protez Teknikeri

Ortopedi ve Travmatoloji Teknisyeni

Protez ve Ortez Teknikeri

Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni

Hemşire Yardımcısı

Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri

Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni

İş ve Uğraşı Terapisi Teknikeri- (Ergoterapi Teknikeri)

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Fizyoterapi Teknikeri

Elektronörofizyoloji Teknikeri

Acil Tıp Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni