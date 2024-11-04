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        Haberler Ekonomi Borsa Yabancılar hisse satışına devam ediyor - Borsa Haberleri

        Yabancı 1 ayda 708 milyon dolarlık hisse sattı

        Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 217,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Böylece 4 hafta üst üste satış tarafında yer alan yabancı yatırımcı bu süreçte 708,2 milyon dolarlık net hisse senedi satışı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 04.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:09
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        Yabancı 1 ayda 708 milyon dolarlık hisse sattı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayınlandı.

        Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 217,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı, 41,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,4 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı aldı.

        Böylece yabancı yatırımcı Borsa İstanbul'da 1 ayda 708,2 milyon dolarlık hisse satmış oldu:

        Hafta Hisse net değişim (milyon $)
        25.Eki -217,8
        18.Eki -73,6
        11.Eki -125,7
        4.Eki -291,1
        Toplam -708,2

        Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim itibarıyla 30 milyar 681,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Ekim'de 30 milyar 186,8 milyon dolara indi.

        Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 15 milyar 590,3 milyon dolardan 15 milyar 555 milyon dolara gerilerken, ÖST stokları ise 380,2 milyon dolardan 386,9 milyon dolara çıktı.

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