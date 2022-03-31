A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu sermaye piyasaları uzmanı Baki Atılal oluyor. Savaş ve FED politikalarının yanı sıra Türkiye'nin ekonomi politikalarının sermaye piyasalarına etkilerinin değerlendirildiği programda Atılal, bundan sonraki dönem için de tahminlerini paylaşıyor. Borsa İstanbul'da bir süredir konuşulan yabancı yatırımcıların yüzde 37 ile rekor düzeyde taban yapan paylarının ne zaman yeniden artmaya başlanacağının tartışıldığı programda Rusya'ya yaptırımların Türkiye ekonomisi ve borsaya etkisi de değerlendiriliyor.
ENFLASYONUN ŞİRKETLERE ETKİSİ NE OLACAK?
Atılal, Türkiye ekonomisini değerlendirirken ekonomi gündeminin baş köşesine oturan enflasyonun Borsa İstanbul'daki şirketlerin bilançolarını nasıl etkileyeceği konusunda görüşlerini paylaşarak yatırımcılara perspektif sunuyor. Özellikle konut ve otomobil fiyatlarındaki artışların tüketici davranışlarındaki değişime neden olup olmayacağının konuşulduğu Borsada Yatırım programında bu durumun tasarruflar üzerindeki etkisinin yanı sıra hisse senetleri piyasalarına yansımasının olup olmadığı da masaya yatırılıyor.
BORSADA DOĞRU VADE NEDİR?
Savaşın gidişatı ve global piyasalardaki gelişmeleri de değerlendiren Atılal, yatırımcılara özel olarak da hangi sektör ve hisse hareketlerinde nasıl bir hareket olabileceğine yönelik tahminlerini de paylaşıyor. Atılal ayrıca yatırımcıların vade tercihlerini de irdeleyerek görüşlerini aktarıyor.
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