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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsanın hedefi 20 bin - İş-Yaşam Haberleri

        Borsanın hedefi 20 bin

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oldu. Ekonomi yönetiminin enflasyona karşı geliştirdiği politikaların yabancı yatırımcıyı ne ölçüde cezbedebileceğinin tartışıldığı programda Çitilci, yabancı fon akımlarının borsa endeksini ne kadar yukarı taşıyabileceğini ve hangi sektörleri tercih edebileceklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 18:58 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:03
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        Yabancı kime gelir?
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Trive Yatırım Araştırma Direktörü Tuğberk Çitilci oldu. Ekonomi yönetiminin enflasyona karşı geliştirdiği politikaların yabancı yatırımcıyı ne ölçüde cezbedebileceğinin tartışıldığı programda Çitilci, yabancı fon akımlarının borsa endeksini ne kadar yukarı taşıyabileceğini ve hangi sektörleri tercih edebileceklerini açıkladı. Çitilci yabancı yatırımcı ilgisinin döviz, faiz, enflasyon ve sermaye piyasaları üzerindeki etkisini masaya yatırırken özellikle dövizde sağlanması beklenilen stabilitenin ekonominin diğer enstrümanları üzerindeki olası yansımalarını yorumladı.

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        SWAP VE GRİ LİSTE HABERLERİNİN ETKİSİ NE OLUR?

        Londra'da Türk Lirası swap piyasalarının yeniden açılacak olması ve Türkiye’nin gri listeden çıkması haberlerinin yerli ve yabancı yatırımcı üzerindeki etkilerinin ne olabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunan Çitilci, bu iki gelişmenin yanı sıra Türkiye'nin risk primindeki düşüş ve kredi notlarındaki iyileşmelerin sermaye piyasalarını hangi zaman diliminde nereye taşıyabileceği konusundaki fikirlerini açıkladı.

        YÜKSEK FAİZİN ETKİSİ NE OLACAK?

        Global piyasalardaki gelişmelerin de ele alındığı programda ABD Merkez Bankası Fed politikaları başta olmak üzere merkez bankalarının olası tutumunun Türkiye’ye yansımasının nasıl olacağı tartışıldı. Çitilci, yurtiçinde başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin seyrini değerlendirerek ekonomi yönetiminin öngördüğü hedeflerin yakalanıp yakalanamayacağı konusundaki görüşlerini aktardı. Ekonomi yönetiminin ilk hedefi olan enflasyonun düşürülmesinin önündeki engelleri sıralayan Çitilci, yüksek enflasyon ve beraberinde getirdiği yüksek faizin borsada işlem gören şirketlerin bilançolarına dolayısıyla sermaye piyasalarına etkisini de değerlendirdi.

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