Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? soruları vatandaşlar taraından merakla araştırılıyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli redmi serisinin en güçlü telefonu olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi yer alacak. 17 Mart tarihinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi Note 9 Pro, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekeceğe benziyor. İşte Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı...

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

RAM: 4 GB ya da 6 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya: 5.020 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Renkler: Mavi, beyaz, siyah

Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm

Ağırlık: 209 gram

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla satışa çıkacak. Xiaomi Redmi Note 9 Pro almak isteyen kullanıcıların ödeyeceği fiyatlar ise şöyle;

Redmi Note 9 Pro: 4 GB RAM, 64 GB - 175 dolar (yaklaşık 1.090 TL + vergiler)

4 GB RAM, 64 GB - 175 dolar (yaklaşık 1.090 TL + vergiler) Redmi Note 9 Pro: 6 GB RAM, 128 GB - 215 dolar (yaklaşık 1.340 TL + vergiler)

(yaklaşık 1.340 TL + vergiler) Redmi Note 9 Pro Max: 6 GB RAM, 64 GB - 200 dolar (yaklaşık 1.245 TL + vergiler)

6 GB RAM, 64 GB - 200 dolar (yaklaşık 1.245 TL + vergiler) Redmi Note 9 Pro Max: 6 GB RAM, 128 GB - 230 dolar (yaklaşık 1.430 TL + vergiler)

(yaklaşık 1.430 TL + vergiler) Redmi Note 9 Pro Max: 8 GB RAM, 128 GB - 255 dolar (yaklaşık 1.590 TL + vergiler)