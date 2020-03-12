12 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerTeknoloji

Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte Xiaomi Redmi Note 9 Pro incelemesi

Xiaomi firması yeni çıkaracağı Xiaomi Redmi Note 9 Pro telefonunun tanıtımını yaptı. Mart ayı içerisinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi Note 9 Pro'nun özellikleri ve fiyatı ise teknoloji meraklıları tarafından merak edilmeye başlandı. İşte Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı...

12.03.2020 - 19:09 | Güncelleme: ABONE OL
Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri

Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri neler, fiyatı ne kadar? soruları vatandaşlar taraından merakla araştırılıyor. Xiaomi Redmi Note 9 Pro modeli redmi serisinin en güçlü telefonu olacak ve Qualcomm'un Snapdragon 720G işlemcisi yer alacak. 17 Mart tarihinde satışa çıkacak Xiaomi Redmi Note 9 Pro, teknoloji tutkunlarının ilgisini çekeceğe benziyor. İşte Xiaomi Redmi Note 9 Pro özellikleri ve fiyatı...

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
RAM: 4 GB ya da 6 GB
Depolama: 64 GB ya da 128 GB
Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
Ön Kamera: 16 MP
Batarya: 5.020 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)
İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
Renkler: Mavi, beyaz, siyah
Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm
Ağırlık: 209 gram

XİAOMİ REDMİ NOTE 9 PRO FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla satışa çıkacak. Xiaomi Redmi Note 9 Pro almak isteyen kullanıcıların ödeyeceği fiyatlar ise şöyle;

  • Redmi Note 9 Pro: 4 GB RAM, 64 GB - 175 dolar (yaklaşık 1.090 TL + vergiler)
  • Redmi Note 9 Pro: 6 GB RAM, 128 GB - 215 dolar (yaklaşık 1.340 TL + vergiler)
  • Redmi Note 9 Pro Max: 6 GB RAM, 64 GB - 200 dolar (yaklaşık 1.245 TL + vergiler)
  • Redmi Note 9 Pro Max: 6 GB RAM, 128 GB - 230 dolar (yaklaşık 1.430 TL + vergiler)
  • Redmi Note 9 Pro Max: 8 GB RAM, 128 GB - 255 dolar (yaklaşık 1.590 TL + vergiler)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şoke eden mesaj ortaya çıktı... Skandallar bitmiyor
Şoke eden mesaj ortaya çıktı... Skandallar bitmiyor
Vatandaşa önemli uyarı! Marketlerde raflar boşaldı
Vatandaşa önemli uyarı! Marketlerde raflar boşaldı
Dünyaca ünlü oyuncu eşiyle koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü oyuncu eşiyle koronavirüse yakalandı
Fırsatçılar işbaşında! 6 tanesi 576 lira
Fırsatçılar işbaşında! 6 tanesi 576 lira
Bir Çinli daha geliyor!
Bir Çinli daha geliyor!
Ne iPhone ne Samsung ne de Huawei geçebildi!
Ne iPhone ne Samsung ne de Huawei geçebildi!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Google’a karşı dörtlü ittifak!
Korona akıllı telefonları vurdu!
Korona akıllı telefonları vurdu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X