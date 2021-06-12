Çin'in güvenilir akıllı telefon sızıntı kaynaklarından bir tanesi olan DSC, Xiaomi'nin bir süredir unutulmaya yüz tutmuş olan Mi Mix serisini yeniden hatırlatacağını iddia etti. DSC'nin Weibo'da yaptığı bir paylaşıma göre şirket, Mi Mix 4 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu Çin'in sertifika kurumlarına onaylattı. Bu iddia doğru ise Xiaomi'nin bu akıllı telefonu çok yakın bir tarihte duyurabileceğini söyleyebiliriz.
Cep telefonları uzun yıllardır hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Haliyle telefon teknolojisi de her geçen gün daha yakından takip ediliyor. Özellikle şarj hızı telefonlarda aradığımız en önemli mzellikler arasında yer alıyor.
Teknolojik gelişmeleri önden sızdıran ve bu anlamda özellikle teknoloji tutkunları arasında güvenilir bir yer sağlayan Çinli sızıntı kaynağı DSC, Weibo üzerinden yaptığı bir paylaşımla teknoloji tutkunlarının dikkatini çekti.
paylaşıma göre şirket, Mi Mix 4 olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu Çin'in sertifika kurumlarına onaylattı. DSC'nin iddiasına göre telefon piyasaya çıktığında şarj hızı olarak rakipsiz olacak.
Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi'nin yaklaşan akıllı telefonu, şarj konusunda da tarihte bir ilke sahip olacak. Hatırlayanlarınız olacaktır; Xiaomi bir süre önce 200 watt hızlı şarj desteğini duyurmuştu. İşte bu yüksek hızlı şarj teknolojisinin Mi Mix 4 serisinde kullanılabileceği ifade ediyor. Ancak bazı kaynaklar, bu telefonun 200 watt değil, 120 watt civarında hızlı şarj teknolojisine sahip olacağını, Xiaomi'nin yalnızca rekor kıracak düzeyde bir çalışma yürütebileceğini düşünebiliyorlar.
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