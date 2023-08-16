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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama X Pro (TweetDeck) ücretli abonelik ile kullanılabiliyor - Teknoloji Haberleri

        X Pro (TweetDeck) ücretli abonelik ile kullanılabiliyor

        Twitter'ın özel Blue aboneliği ile birçok özelliği ücretli hale getiren Elon Musk, bu kez de yeni adıyla X Pro (Eski Adıyla TweetDeck) olan uygulama için ücretli abonelik zorunluluğu getirdi

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 16.08.2023 - 11:15
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        TweetDeck artık ücretli oldu!
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        Elon Musk bir yandan Mark Zuckerberg ile 'kafes dövüşü' atışmasını sürdürürken bir yandan da Twitter'ı baştan yaratmaya devam ediyor. Twitter Blue abonelik hizmetini sunarak birçok uygulamayı ücretli hale getiren Musk, bu kez de uygulamanın popüler hizmetlerinden X Pro (eski adıyla TweetDeck) artık ücretli Blue aboneliği ile kullanılabilir hale getirdi.

        TEMMUZ BAŞINDA DUYURULMUŞTU

        Kısa bir süre önce Twitter'ın 'X' olarak değişmesini takiben, X Pro olarak yeniden adlandırılan, daha önce TweetDeck olarak bilinen hizmete erişmek için artık Blue aboneliği gerekiyor. İlk olarak 3 Temmuz'da duyurulan ve X "kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için doğrulanmış olması gerektiğini" açıklanan yeniliğe geçildiği belirtildi.

        X PRO, X BLUE BÜNYESİNE EKLENİYOR

        Yeni adı X Pro olan uygulamanın ücretliye geçebilmesi bir aydan uzun sürerken, eski adı ile Tweetdeck olan arayüze giriş yapmak isteyen kullanıcılar bugün itibarıyla premium paket üyeliği ile karşı karşıya kaldılar. Blue aboneliği ücretlendirme sayfasına yönlendirilen kullanıcılar ödeme yapmadan X Pro özelliğini kullanamayacaklar.

        Şu anda X Blue'nun avantajlar listesinde henüz X Pro'dan bahsedilmese de listenin yakında güncelleneceği ve bu uygulamanın da Blue listelerine eklenmesi bekleniyor.

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