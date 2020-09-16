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Dünya Ticaret Örgütü (WTO),ABD Başkan Donald Trump'ın Çin ile ticaret savaşında milyarlarca dolarlık gümrük vergileri getirerek küresel ticaret kurallarını ihlal ettiği sonucuna vardı. WTO'nun kararı Washington'ı kızdırdı. ABD iki yıl önce 200 milyar dolardan fazla Çin malına gümrük vergileri getirdi. Trump yönetimi, Çin fikri mülkiyet hırsızlığı yaptığını ve ABD şirketlerini Çin pazarına erişim için teknoloji transferine zorladığını iddia ediyorlar.

Ancak WTO'nun üç üyeden oluşan heyeti, gümrük vergisi yalnızca Çin'e uyguladığı ve ABD'nin kabul ettiği azami oranları aştığı için ticaret kurallarını ihlal ettiğini tespit etti. Ayrıca Washington gümrük vergilerindeki artışı istisna kapsamına sokacak bir gerekçelendirme de sunmadı.

'WTO TAMAMEN YETERSİZ'

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer karara yanıt olarak yaptığı açıklamasında, "Bu panel raporu, Trump yönetiminin dört yıldır söylediklerini teyit ediyor: WTO, Çin'in zararlı teknoloji uygulamalarını durdurmak için tamamen yetersiz" dedi. Çin Ticaret Bakanlığı ise, Pekin'in çok taraflı ticaret sistemini desteklediğini, WTO kurallarına ve kararlarına saygı duyduğunu ve Washington'un da aynısını yapmasını umduğunu açıkladı.

Kararın ABD gümrük vergileri üzerinde çok az etkisi olacak ve yıllar sürebilecek yasal bir sürecin başlangıcı olacak. Karar nihayetinde WTO'nun uygun bulması halinde misilleme tedbirlerini onaylamasına yol açacak. ABD büyük olasılıkla WTO'nun kararına itiraz edecek. Ancak bu, davayı yasal bir boşluğa sürükleyecek, çünkü Washington, hâkimlerin WTO'nün temyiz organına atanmasını ve davaların görülmesi için gereken asgari sayıyı toplamasını engellemişti.