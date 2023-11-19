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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz! - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!

        A Milli Takım, hazırlık maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi A Milli Takım, 3-2'lik skorla kazandı. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi

        ahmetselimkul@haberturk.com
        Giriş: 19.11.2023 - 01:05 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:05
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Muhteşemsiniz!
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        A Milli Futbol Takımımız, hazırlık maçında deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Almanya'yı 3-2 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi.

        İşte değerlendirmesi:

        Bu yazı Almanya-Türkiye hazırlık maçının ilk yarısı bittiğinde kaleme alınmıştır. Çünkü yazacaklarım maçın ikinci yarısında olabilecek herhangi bir şeyle bağlantılı değildir.

        Milli takımımız Montella’nın göreve gelmesiyle muhteşem bir hava yakalamış durumda.

        Berlin Olimpiyat Stadı’nda seyircimiz önünde bu 45 dakikada yaptıklarımız bu takımın çıkabileceği üst seviye hakkında çok net fikirler verdi bize.

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        Savunmamızda üst düzey, farklı oyun anlayışlarına uygun seçimler yapabileceğimiz tercihlere sahibiz.

        Ferdi Kadıoğlu Avrupa’nın en özel bek oyuncularından biri. Sol bekte yaptıkları çok sıradışı. Oyun kurucu bek tanımına boyut kazandırıyor. Attığı gol muhteşemdi.

        Abdulkerim’in hücum özellikleri savunma özelliklerine taş çıkarır. Özgüveni hep yüksek.

        İsmail oyun bilgisini geliştirirse A sınıf oyuncu olabilir.

        Kenan Yıldız’ı Ümit Milli takımın İtalya ile oynadığı maçta canlı izledim. A+ seviyede bir oyuncu kazanıyoruz. Milli takımı seçmesinde kimin payı varsa binlerce kez teşekkürler.

        Daha say say bitmez… Bu takıma katılacak formda bir Arda’yı, diğer 11 oyuncularımızı düşündüğümüzde beklentilerimiz yavaş yavaş yükseklere çıkacaktır. Ama elbette sabırdan uzaklaşmamamız gerekiyor. Hala çok fazla genç oyuncumuz var.

        Özetle maçın ilk yarısında oynadığımız oyun, maçın başında gol yememize rağmen yetenek ve fiziksel çarpışmada ayakta kalıp oyuna hükmetmemiz, geri dönüşü tamamlayarak soyunma odasına gitmemiz bana çok ama çok fazla umut vermiştir. İkinci yarıda olacak hiçbir şey bu umudu benden alamaz. Muhteşemsiniz çocuklar!

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