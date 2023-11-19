Barınmak tüm dünyada lükse mi dönüştü?

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10 Ekim’de ABD’de Mortgage Bankacıları Birliği (MBA), Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) ve Ulusal Konut İnşaatçıları Birliği (NAHB) konut sektörüyle ilgili endişelerini iletmek amacıyla Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik bir mektup kaleme aldı.

Mektupta, daha fazla faiz artırımının ekonomik büyümeye yönelik daha geniş riskler oluşturarak resesyon olasılığını ve boyutunu artırdığı ifade edildi.

Son aylarda enflasyonun önde gelen itici güçlerinden birinin barınma maliyetlerindeki artışlar olduğuna dikkat çekilen mektupta, Ağustos’ta tüketici fiyatlarının yüzde 3,7 artarken barınma maliyetlerindeki artışın yüzde 7,3 olduğu hatırlatıldı. Mektupta, Temmuz ayında tüketici fiyatlarındaki artışın da yüzde 90’ının barınma enflasyonundan kaynaklandığı bildirildi.

Bu satırları düşündüğümüzde “barınma enflasyonu” deneyimine yalnız ABD’lilerin maruz kalmadığını hepimiz biliyoruz.

ABD ve dünyanın birçok yerinde salgın ve sonrasında barınmaya dair konut fiyatı ve kirayı da kapsayan çokça şeyi konuştuk. Eylül’de Avrupa İstatistik Ofisi verilerinden derlenen bilgiye bakılırsa, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşayan nüfusun yüzde 69,9’u kendi konutunda yaşıyor. Ev sahipliği oranı Almanya’da yüzde 49,1, Avusturya’da yüzde 54,2, Danimarka’da ise yüzde 59,2 seviyelerinde bulunuyor.

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