"CEM´İN HAYATINDA SIKINTI YARATAN HER ŞEY TEMİZLENECEK"

İlk zamanlarda çok sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini ve oğlunun hayatından bütün kötü anıları silmek istediğini belirten Yasemin Acar, hem kendi hem de oğlunun ismini değiştireceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Basında yapılan yanlış haberler vardı. Savcı linkleri istedi, biz teslim ettik. Gazete ve TV yayınlarına dava açtık, şu an dava sürecinde. Büyük tazminatları ödeyecekler. Yalan haber yapıp, benim evimin üzerine çöp ev fotoğrafı eklediler. Ondan sonra da hem psikolog hem de avukatlarım yayın yasağı getirdi. Hala o yayın yasağı devam ediyor. Hatta daha sonra Google´dan haberleri sildireceğiz. Sonra da isim değişiklikleri olacak. İsimler değişecek. Cem´in hayatında ne kadar sıkıntı yaratan şey varsa her şey temizlenecek. Cem´in de ismini değiştireceğim. Biz bunu düşünüyoruz açıkçası, şu anda çok gerekli değil ama bu çocuk evlenecek, askere gidecek, böyle sıkıntılarla karşılaşsın istemiyorum. Pırıl pırıl bir delikanlı. Belki vali olacak, belki kaymakam olacak. Çok da akıllı bir çocuk, ondan dolayı böyle bir şey düşünüyoruz. Ben mümkün olduğunca uzak kaldım. Ben uzak kaldıkça yalan haberler yapıldı. Bir taraftan Sosyal Hizmetler beni sıkıştırdı. Dediler ki, `Eğer konuşursanız basına, biz size yardım etmeyiz. Yani devlet yardım eder ama bizim gözümüzde farklı bir anne olduğunuz için, sonuna kadar yardım alamazsınız´. Maddi yardımdan bahsetmiyorum. Sosyal Hizmetler ne dediyse ben son derece uyumlu bir şekilde davrandım. Biz şimdi onun karşılığını zaten aldık."