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        Haberler Gündem Güncel Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!

        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında. İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Birçok ilde de benzer görüntüler kaydedildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2023 - 12:19 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:19
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        Türkiye şiddetli fırtına ve yağışın etkisi altında!
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        Son dakika haberine göre İstanbul Şile'de etkili olan fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Yollar göle döndü.

        DHA'da yer alan habere göre Şile'de fırtına etkisini sürdürüyor. Ağva Mahallesi'ndeki Yeşilçay Deresi taştı.

        MASA VE SANDALYELER SUDA SÜRÜKLENDİ

        Dere kenarındaki işletmeleri su bastı. İşletmelerdeki masa ve sandalyeler suda sürüklendi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sürüyor.

        SAKARYA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ, ÇATILAR UÇTU

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı binaların çatıları uçtu.

        Karasu'da gece boyunca sağanak ve fırtına, etkili oldu. Plaj Caddesi'nde ağaçlar kökünden sökülüp devrildi, bazı binaların çatıları uçtu. Uçan parçalar caddeye savulurken, Karasu Belediyesi ekipleri, fırtınanın vurduğu bölgelerde çalışma başlattı.

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        İSTİNAT DUVARI YIKILDI BİNAYI SU BASTI

        Burdur'da yoğun yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı yıkıldı, bir binanın da depo olarak kullanılan bodrum katını su bastı.

        Meteoroloji'nin 'kuvvetli yağış' uyarısı yaptığı Burdur'da, dün metrekareye 12 kilogram yağış düştü. En yoğun yağış, 19,7 kilogram ile merkez Yaylabeli köyünde gerçekleşti. Yağış nedeniyle kent merkezindeki Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bir apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katını, su bastı.

        Bodrum katında biriken su, Burdur Belediyesi ekiplerince boşaltıldı. Aynı cadde üzerinde bir apartmanın istinat duvarının da 25 metrelik bölümü çöktü. Diğer yandan Burdur'da mevsimin ilk karı, gece saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Yerleşkesi'ne düştü. Kar yağışının kısa süreli serpinti şeklinde etkili olduğu görüldü.

        ŞİDDETLİ DALGALAR NEDENİYLE TEKNELER ALABORA OLDU

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kumsalı kapladı.

        İHA'nın haberine göre Türkiye'nin en uzun kumsalının bulunduğu Samandağ ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalgalar kıyı şeridine vurdu.

        Peş peşe vuran dalgaların sahil boyuna taşmasıyla 14 kilometrelik sahilde bulunan kumsal sular altında kaldı. Bazı yerlerde ise rüzgardan dolayı tekneler alabora oldu. Alabora olan tekneleri vatandaşlar halat yardımıyla karaya çekti.

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