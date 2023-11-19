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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU ALRAM! Son dakika: Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı | Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün 19 Kasım Pazar raporu

        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!

        Meteoroloji'den peş peşe yapılan uyarıların ardından bugün beklenen şiddetli yağış ve fırtına başladı. Fırtınanın saatteki hızının batı ve doğu bölgelerde 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi. Kuvvetli yağışın da Marmara Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun doğusunda etkili olması bekleniyor. Öte yandan İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar yağışı da başladı. İşte bugün beklenen hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:07
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        Meteoroloji'den flaş şiddetli yağış ve fırtına uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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        SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Sıcaklığın da kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        Fotoğraf: AA

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 12°

        Antalya

        Güneşli 13°

        Trabzon

        Yağmurlu 18°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 22°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 14°

        Gaziantep

        Yağmurlu 14°

        Ağrı

        Yağmurlu 13°

        ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

        Rüzgârın da, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

        Fotoğraf: İHA

        İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

        İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı. Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

        41 İL İÇİN TURUNCU, 31 İL İÇİN SARI UYARI VERİLDİ

        Meteoroloji tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.
        Meteoroloji tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.

        Fotoğraf: İHA

        İHA'nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı.

        AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

        Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

        TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

        Turuncu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak.

        SARI UYARI VERİLEN İLLER

        Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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