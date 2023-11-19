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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

REKLAM SICAKLIK DÜŞÜYOR Sıcaklığın da kuzey, iç ve batı bölgelerde yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede (2°-10°C) azalacağı ve mevsim normallerinin altında düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Fotoğraf: AA KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT Yağışların Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul Yağmurlu 9° Ankara Yağmurlu 4° İzmir Kısmen Güneşli 12° Antalya Güneşli 13° Trabzon Yağmurlu 18° Bursa Parçalı Bulutlu 8° Adana Kısmen Güneşli 22° Diyarbakır Yağmurlu 14° Gaziantep Yağmurlu 14° Ağrı Yağmurlu 13° ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR Rüzgârın da, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de kuzeyli yönlerden, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat), Marmara’nın kuzeyi ve Batı Karadeniz kıyılarında çok kuvvetli ve tam fırtına (80-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

Fotoğraf: İHA İSTANBUL'DA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI İstanbul’un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde kar başladı. Çatalca'da saat 06.00 sıralarında etkili olan kar nedeniyle TEM otoyolunun bir kısmı ve yol kenarındaki yeşil alan beyaz örtüyle kaplandı.

41 İL İÇİN TURUNCU, 31 İL İÇİN SARI UYARI VERİLDİ Meteoroloji tarafından şiddetli fırtına beklentisi sebebiyle sarı ve turuncu uyarı verilen Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı. Fotoğraf: İHA İHA'nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurt genelinde beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 41 il için turuncu, 31 il için ise sarı uyarı yayımladı. AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı. TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER Turuncu uyarı verilen iller şöyle: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak. SARI UYARI VERİLEN İLLER Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir