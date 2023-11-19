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        Haberler Gündem Hava Durumu İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI! Son dakika İstanbul hava durumu 19 Kasım bugün: Taksim Meydanı'nda araçların üstü beyaza bütündü

        İstanbul'da kar yağışı

        İstanbul'da birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 09:52 Güncelleme: 19.11.2023 - 10:08
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          Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

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          Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.

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          Yağışla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.

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          Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.

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