İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Gece boyunca yağan yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
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Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.
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Yağışla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.
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Kentin bazı ilçelerinde sulu kar şeklinde süren yağış, bazı ilçelerinde ise kar yağışı şeklinde devam ediyor.
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