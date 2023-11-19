İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları gece boyu sürdü: Can kaybı 12 bini geçti!
7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken, gece boyu Gazze'ye hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybederken, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bini geçti
- 1
İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu abluka altındaki Gazze'deki saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.
- 2
Filistin resmi ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus ve Nusayrat kamplarına yoğun saldırılar düzenledi.
- 3
Saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre ise İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat ve El-Bureyc kamplarına düzenlediği saldırılarda 31 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
-
- 4
Ayrıca İsrail savaş uçaklar ve topçu birlikleri, kentin Zerka ve Cibaliye bölgelerine gece boyu yoğun saldırılar düzenledi. Saldırıda birçok ev zarar görürken ölen ve yaralanalar oldu.
- 5
İsrail ordusunun, "güvenli bölge" olarak ilan etttiği Gazze'nin güney kısmında da saldırılar düzenliyor.
- 6
Gazze'deki hükümetin medya ofisi de İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine doğru "güvenli" ilan ettiği yollarda yerinden edilmiş yüzlerce Filistinlinin cesetlerinin bulunduğunu gösteren görüntüler yayımladı.
-
- 7
- 8
- 9
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.