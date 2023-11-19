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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde yoluna kayıpsız devam ediyor

        Hazırlık maçında deplasmanda Almanya'yı 3-2 mağlup eden Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde oynadığı 3. maçtan da galibiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 11:51 Güncelleme: 19.11.2023 - 11:54
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        • 1

          A Milli Takım, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

          İtalyan teknik adam idaresinde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmasında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti.

          Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz mücadelenin 5. dakikasında kalesinde gören ay-yıldızlı ekip, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı.

        • 2

          MONTELLA YÖNETİMİNDE SIRADAKİ HEDEF GRUP LİDERLİĞİ

          A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetiminde sıradaki maçını 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile oynayacak.

        • 3

          EURO 2024'e katılma hakkını elde eden milli takım, grubun son karşılaşmasından 1 puan alması halinde, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna bakmaksınız grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

        • 4

          FİNAL STADINDA GALİBİYET

          Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi Almanya'yı, EURO 2024 final karşılaşmasının da oynanacağı Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda mağlup etmeyi başardı.

        • 5

          Almanya'daki 10 şehirde toplam 51 maçın oynanacağı EURO 2024'ün finali 14 Temmuz 2024'te Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

        • 6

          FERDİ, KENAN YILDIZ VE YUSUF SARI İLK GOLLERİNİ ATTI

          Türkiye'yi Almanya karşısında galibiyete taşıyan golleri atan Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı, A Milli Takım ile ilk gol sevinçlerini yaşadı.

        • 7

          Mücadelenin 38. dakikasında fileleri havalandırarak skoru 1-1'e getiren Ferdi, 13. maçında ilk golüne imza attı.

          Almanya karşısında 2-1 öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Kenan Yıldız ise 2. maçında fileleri havalandırdı. Milli takımın Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna giren ve A Milli Takım formasını ilk kez giyen Kenan, Almanya karşısında ilk 11'de sahada yer aldı.

        • 8

          Milli takıma, Almanya karşısında galibiyeti getiren golü 70. dakikada kullandığı penaltıyla atan Yusuf Sarı da 3. maçında ilk kez gol sevinci yaşamayı başardı.

        • 9

          ALMANYA KARŞISINDA 18 YIL SONRA GALİBİYET

          Türkiye, Almanya karşısında 18 yıl sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

          Milli takım, güçlü rakibi karşısında son galibiyetini 8 Ekim 2005'te İstanbul'da oynanan özel maçta 2-1'lik skorla elde etmişti.

          A Milli Takıma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta galibiyeti getiren golleri Halil Altıntop ve Nuri Şahin atmıştı.

        • 10

          ALMANYA, NAGELSMANN YÖNETİMİNDE İLK KEZ HAYBETTİ

          Almanya, yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann yönetiminde ilk yenilgisini Türkiye karşısında aldı.

          Almanlar, Hansi Flick'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçen Nagelsmann yönetiminde oynadığı ilk 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

          ABD'de oynanan karşılaşmalarda ABD'yi 3-1 mağlup eden Almanya, Meksika ile 2-2 berabere kalmıştı.

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