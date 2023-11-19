'Ah Canım Ahmet': Özkan Uğur'un cenazesine özellikle katılmadım

"MÜZİK BANA ŞİFA OLDU"

Mersin doğumlu olan Ahmet Akkaya, çocuk yaşlarda müziğe heves etmiş. Müzikle kendisini şifalandırdığını söyleyen Akkaya, müzikal yolculuğunu şöyle anlattı: 4 - 5 yaşlarımda ailecek ekonomik olarak zor bir süreç geçirmiştik. O süreçte benim de vücudumda ağrılarım oldu. Odada perdeleri kapatır, içgüdüsel olarak karanlıkta sesler çıkartarak ağrılarımı giderirdim. Kendimi şifalandırırdım yani. Annem ve babam müziğe yatkın olduğumu düşünüp bana bir bağlama aldı. Bağlama dersleri alıp türküler söylemeye başladım. Babam da Almanya'ya çalışmaya gitmişti. İlkokulu bitirdikten sonra annemle Almanya'ya yerleştik. Almanya'da bazı mekânlarda bağlama çalarak müzik tutkumu sürdürdüm. Sonrasında ise piyano çalmayı öğrendim. Müzikle ilgili akademik hiçbir eğitimim yoktu.