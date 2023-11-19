Aboubakar için flaş iddia: Brezilya devi peşinde
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Beşiktaşlı Vincent Aboubakar için Burak Yılmaz'ın yaptığı olay açıklamaların yankıları sürerken flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
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Beşiktaş'ta son olarak Galatasaray deplasmanında forma giyen Vincent Aboubakar, sonrasında karın ağrısı şikayetiyle Gaziantep maçında sahaya çıkmadı.
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Bir sonraki hafta Antalyaspor karşılaşmasında da antrenman eksikliği nedeniyle süre almayan Kamerunlu golcü, Başakşehir mücadelesi öncesi ise uyluk gerilmesi yaşadı.
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Bodo/Glimt'e karşı da forma giymeyen yıldız forvet için Brezilya basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Antenadosnofutebol.com, Internacional'in Aboubakar'la yakından ilgilendiğini yazdı.
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Tecrübeli futbolcunun, daha önce Fenerbahçe forması giyen Valencia ile birlikte iyi bir ikili olacağı belirtildi.
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YILMAZ'IN İDDİALARI ŞOK YARATTI
Kartal'da Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası takımı devralan Burak Yılmaz ise istifasının ardından Vincent Aboubakar hakkında bomba iddialarda bulundu.
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Yılmaz, Kamerunlu forvetin 4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ettiğini, isteği yerine getirilmediğinden dolayı da oynamak istemediğini söyledi.
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Beşiktaş bu iddiaları yalanlarken daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Sergen Yalçın'ın görevden ayrıldıktan sonra benzer konuda açıklamaları olmuştu.
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Sözleşmesi 2025 Haziran'da sona eren Aboubakar'ın Samsunspor maçında forma giymesi bekleniyor.
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