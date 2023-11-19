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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Alman basını Türkiye'nin zaferinden sonra yasta: Acı gece! - Futbol Haberleri

        Alman basını Türkiye'nin zaferinden sonra yasta: Acı gece!

        Alman basını, A Milli Futbol Takımı'nın Almanya karşısındaki 3-2'lik galibiyetine geniş yer ayırdı. Gazeteler ve internet siteleri, alınan mağlubiyeti 'hayal kırıklığı' olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 19.11.2023 - 12:22
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti.

        • 2

          Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve penaltıdan Yusuf Sarı kaydetti. Almanya’nın golleri ise Kai Havertz ve Niclas Füllkrug’dan geldi.

        • 3

          Alman basını, A Milli Futbol Takımı’nın aldığı galibiyete önemli bir kısım ayırırken, mağlubiyetin ve oynanan futbolun kendileri adına ‘hayal kırıklığı’ olduğunu vurguladı.

        • 4

          Bild: Berlin'de hayal kırıklığı gecesi

          Almanya’nın en önde gelen gazetelerinden birisi olan Bild, karşılaşmanın manşetini ‘Berlin’de Hayal Kırıklığı Gecesi’ olarak belirledi.

        • 5

          Almanya’nın Avrupa Futbol Şampiyonası’na kadar yapması gereken çok fazla şey olduğunu belirten gazete, Nagelsmann’ın milli takımla aldığı ilk yenilgiye, İlkay Gündoğan’ın Berlin Olimpiyat Stadı’nda ıslıklanmasına ve Türk taraftarların çok fazla olmasından dolayı karşılaşmanın deplasmanda oynandığı hissi yaratmasına vurgu yaptı.

        • 6

          Kicker: Nagelsmann iç saha galasında Türkiye'ye yenildi

          Alman spor dergisi Kicker ise Julian Nagelsmann’ın iç sahada oynadığı ilk maçta aldığı mağlubiyete değindi.

        • 7

          ‘VAR penaltı kararı verdi: Almanya, Nagelsmann’ın iç saha galasında Türkiye’ye yenildi’ başlığı ile sitesinden okurlarıyla haberi buluşturan dergi, A Milli Futbol Takımı’nın kazandığı penaltıda ‘şanslı’ olduğunu belirtti.

        • 8

          Sport1: Çılgın gece, Almanya'nın başarısızlığı ile sona erdi

          Almanya’nın önde gelen spor internet sitelerinden birisi olan Sport1, Nagelsmann’ın teknik direktörlük koltuğunda ilk mağlubiyetini kısa bir süre içerisinde aldığına değindi.

        • 9

          Ayrıca internet sitesi karşılaşma ile ilgili yaptığı haberde, Almanya savunmasının Türkiye’nin hücum oyuncularına karşı yetersiz kaldığını vurguladı.

        • 10

          Spox: Nagelsmann'ın evinde ilk acı maçı

          Bir diğer Alman spor internet sitesi Spox ise karşılaşmanın haberini, ‘Nagelsmann'ın evinde ilk acı maçı! Milli takımdan Türklere karşı iflas’ başlığı atarak okuyucularıyla buluşturdu.

        • 11

          Nagelsmann’nın Kai Havertz’i sol kanat bek oynatmasını, taktiksel sürpriz başarısız olduğu diyerek nitelendiren internet sitesi, Almanya’nın Türkiye karşısında sert bir uyanış yaşadığını belirtti.

        • 12

          Almanya’nın yüksek tirajlı gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung ise internet sitesinde karşılaşmanın haberini ‘Nagelsmann için acı akşam’ başlığı ile paylaştı.

        • 13

          Gazete, Nagelsmann’ın kadro seçiminde çok fazla risk aldığını belirtirken sol bek oynayan Kai Havertz’in penaltıyı yaptıran isim olduğunu vurguladı.

        • 14
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