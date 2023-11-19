Vincenzo Montella: Ruhlarına dokunmak önemli

"MAÇA ÇOK ÖNEM VERDİK"

"Hazırlık maçı olmasına rağmen, maça çok önem verdik. 72 yıl sonra Almanya'da gelen bir galibiyet var. 2005'ten beri yenemediğimiz bir Almanya vardı. O yüzden çok mutluyuz. Buraya gelen Türk halkına da teşekkür etmek istiyorum. Evimizde oynamış gibi hissettik. Gerçekten mutluyuz. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. O maçımızı da kazanmak ve grubu birinci bitirmek istiyoruz.

"MAÇI BIRAKMADILAR"

"Futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum. Çünkü sahada inanılmaz bir takım ruhu gösterdiler. O ruh aslında milliyetçilik duygularının da ortaya çıktığı bir ruhla geliyor. Türkiye'nin DNA'sında olan bir şey bu. Hiçbir zaman pes etmeyeceğimizi bugün de vurguladık. 1-0 geriye düşmemize rağmen maçı bırakmadılar ve galibiyeti istediler ve Almanya'yı yendik. Almanya, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda öne çıkan takımlardan biri olacaktır. Biz onları yendik ve çok mutluyuz."